Η μόδα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στα φετινά Grammy, με το κόκκινο χαλί να γεμίζει από τολμηρές επιλογές, έντονη προσωπικότητα και εμφανίσεις που έγιναν αμέσως viral. Οι καλλιτέχνες άφησαν στην άκρη το προβλέψιμο glamour και επέλεξαν looks με χαρακτήρα, αναφορές στο παρελθόν αλλά και ξεκάθαρη διάθεση για πειραματισμό.

Η Σάπελ Ρόαν προκάλεσε αίσθηση με μια εμφάνιση που έπαιζε συνειδητά με το γυμνό, χρησιμοποιώντας διαφάνειες ως καλλιτεχνικό εργαλείο έκφρασης , ενισχύοντας τη θεατρική και εκκεντρική φύση του look της.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ επέλεξε απόλυτο glamour, με μία λαμπερή δημιουργία που παρέπεμπε σε αισθητική παλαιού Hollywood.

Η Χέιλι Μπίμπερ επένδυσε στη μίνιμαλ κομψότητα, με μία μαύρη εμφάνιση που ανέδειξε τη δύναμη της απλότητας. Στο πλευρό της, ο Τζάστιν Μπίμπερ ξεχώρισε με ένα κομψό ολόμαυρο κοστούμι, αποδεικνύοντας πως και το ανδρικό στυλ μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακό.

Η Ολίβια Ντιν εντυπωσίασε με ένα κομψό ασπρόμαυρο φόρεμα, ισορροπώντας τέλεια ανάμεσα στη διαχρονικότητα και τη σύγχρονη μόδα.

Η Άντισον Ρέι κινήθηκε σε vintage μονοπάτια, φέρνοντας στο κόκκινο χαλί τη λάμψη μιας άλλης εποχής.

Η FKA Twigs παρουσίασε ίσως το πιο καλλιτεχνικό και αντισυμβατικό look της βραδιάς, θολώνοντας τα όρια μεταξύ μόδας και performance.

Ο νικητής του άλμπουμ της χρονιάς Μπαντ Μπάνι ξεχώρισε με μια εμφάνιση γεμάτη χαρακτήρα, επιβεβαιώνοντας πως το ανδρικό στυλ κόκιννου χαλιού μπορεί να είναι εξίσου τολμηρό.

Η Μπίλι Άιλις παρέμεινε πιστή στην αντισυμβατική της αισθητική, με μια εμφάνιση που απέρριπτε τους κανόνες και ανέδεικνυε την προσωπικότητά της.

Η μοναδική Lady Gaga παρέδωσε για ακόμη μία φορά μια παράσταση μόδας, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται διαχρονικό είδωλο του στυλ.

Η Κεχλάνι ανέβασε τη θερμοκρασία με μία τολμηρή, αισθησιακή εμφάνιση, γεμάτη δυναμισμό και έντονη προσωπικότητα.

Η Μάιλι Σάιρους επέλεξε ένα look τολμηρό και εκφραστικό, συνδυάζοντας glam στοιχεία με μια μοντέρνα, rock διάθεση που τράβηξε όλα τα βλέμματα.

Τέλος η Ρίτα Γουίλσον εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί των Grammy μαζί με την εγγονή της, Ολίβια Χανκς, η οποία είναι η μεγαλύτερη κόρη του Κόλιν Χανκς (γιου του Τομ Χανκς από τον πρώτο του γάμο). Η Ολίβια, 15 ετών, έκανε την κόκκινη χαλί πρώτη της εμφάνιση στη μεγάλη μουσική βραδιά, η οποία συνέπεσε με τα γενέθλιά της.

Η Τζόνι Μίτσελ η θρυλική τραγουδοποιός, έκανε μια σπάνια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Grammy 2026, λαμπερή παρότι δεν έχει νέο δίσκο εδώ και χρόνια. Η 82χρονη καλλιτέχνιδα εντυπωσίασε με ένα παντελόνι και σακάκι γεμάτα παγιέτες σε αποχρώσεις χρυσού, ασημί και μαύρου, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με χρυσά γυαλιά και καπέλο μια στιλιστική επιλογή που απέπνεε κλασική rock glam.

Δείτε τις πιο καλοντυμένες και συζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς:

Chappell Roan Reuters

Sabrina Carpenter Reuters

Justin Bieber and Hailey Bieber Reuters

Olivia Dean Reuters

Addison Rae Reuters

FKA twigs Reuters

Bad Bunny Reuters

Billie Eilish Reuters

Lady Gaga Reuters

Kehlani Reuters

Miley Cyrus Reuters

Rita Wilson Reuters

Joni Mitchell Reuters

Mε πληροφορίες από huffpost.com και latimes.com

