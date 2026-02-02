Ο Kendrick Lamar κατέρριψε το ρεκόρ του Jay-Z, ο Bad Bunny έγραψε ιστορία με το Άλμπουμ της χρονιάς, η Cher προκάλεσε ενθουσιασμό -αλλά και μία μικρή σύγχυση-, η Sabrina Carpenter παρά τις έξι υποψηφιότητες έφυγε με άδεια χέρια, η Βρετανίδα Lola Young απέσπασε το Βραβείο Best Pop Solo Performance επικρατώντας τεσσάρων σταρ της μουσικής βιομηχανίας (μεταξύ των οποίων και η Lady Gaga) και ο οικοδεσπότης Τρέβορ Νόα έκανε αιχμηρά σχόλια για τον Ντόναλντ Τραμπ και την Νίκι Μινάζ.

Από τις στιγμές ωστόσο που ξεχώρισαν στα Βραβεία Grammy 2026, τα οποία απονεμήθηκαν την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στος Λος Άντζελες, ήταν η εμφάνιση του Justin Bieber επί σκηνής μόνο με μποξεράκι και η performance με το «τροχαίο» του ράπερ Tyler, The Creator.

Ο Justin Bieber επέστρεψε στα Grammy μετά από τέσσερα χρόνια για να ερμηνεύσει το «Yukon», ένα τραγούδι από το έβδομο στούντιο άλμπουμ του, Swag, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο. Και επέλεξε μία εξαιρετικά λιτή εμφάνιση, η οποία περιλάμβανε μόνο το μποξεράκι και τις κάλτσες του.

Παρέδωσε με συναίσθημα μία ακουστική εκδοχή του τραγουδιού με ηλεκτρική κιθάρα και drum sample, ενώ όσο ήταν στη σκηνή η κάμερα έδειχνε τη σύζυγο του Hailey Bieber που τον παρακολουθούσε με θαυμασμό. Σημειώνεται ότι το ζευγάρι εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας καρφίτσες με το σύνθημα «ICE OUT», όπως πολλοί από τους καλλιτέχνες που παραβρέθηκαν στη μεγάλη βραδιά.

Ο σούπερ σταρ, που είχε τέσσερις υποψηφιότητες στη φετινή διοργάνωση, έχει αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από τις δημόσιες εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια, μετά την ακύρωση μέρους της περιοδείας του Justice World Tour το 2023. Κατά τη διάρκεια αυτής της παύσης, καλωσόρισαν με τη Hailey το πρώτο τους παιδί τον Αύγουστο του 2024. Η επόμενη μεγάλη του εμφάνιση είναι προγραμματισμένη τον Απρίλιο, καθώς θα είναι headliner στο Φεστιβάλ Coachella.

Αλλά και ο ράπερ Tyler, The Creator, ο οποίος κέρδισε το πρώτο Grammy για το Καλύτερο Εξώφυλλο Άλμπουμ με το «Chromakopia» συζητήθηκε. Παρουσίασε ένα mash-up των επιτυχιών του «Thought I Was Dead», «Like Him» και «Sugar On My Tongue», αρχίζοντας την εμφάνισή του με ένα σκηνικό εμπνευσμένο από το μουσικό βίντεο του «Thought I Was Dead», όπου μπαίνει σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο και φεύγει από τη σκηνή αλλά «χτυπάει» κάποιον, τον οποίο οι χορευτές προσπαθούν να βοηθήσουν. Η performance του -στην οποία έκανε ένα cameo η ηθοποιός Ρετζίνα Κινγκ- τελειώνει με το βενζινάδικο που βρίσκεται πίσω του να εκρήγνυται.