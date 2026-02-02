Η εγχώρια «σόουμπιζ» εξακολουθεί να αποθεώνει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Κινούμενη κάπου μεταξύ ελληνικής νύχτας και αμερικανικού ονείρου, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζει να γοητεύει και να χειροκροτείται. Η Κίμπερλι γίνεται μέρος της ελληνικής σόουμπιζ και η σόουμπιζ αναγνωρίζει στο πρόσωπό της μία νέα πρωταγωνίστρια.

Στην αρχή μας φάνηκε ασυνήθιστη και ενδιαφέρουσα η επικοινωνιακή συνταγή. Η διπλωματία πήγε στα μπουζούκια. Έριξε και δυο «γυροβολιές», που δημιούργησαν την εντύπωση, ότι τελικά τα «σαλόνια» της εξωτερικής πολιτικής δεν απέχουν και τόσο πολύ από την πίστα.

Και κάπως έτσι, το ντοκιμαντέρ της Μελάνια ταξίδεξε στην Ελλάδα και προσγειώθηκε στο Κέντρο Αθηνών.

Αν ήταν μία οποιαδήποτε βραδιά, η προβολή θα περνούσε ως μία ακόμα κοσμικότητα με μακριές τουαλέτες και φωτογραφικές πόζες.

Αν δεν είχε συμπέσει με την 68η τελετή απονομής των βραβείων Grammy, στην άλλη άκρη του κόσμου, στο Λος Άντζελες.

Αν δεν είχε εκστομίσει το «Fuck ICE» η Billie Eilish επί σκηνής.

Αν δεν είχε φωνάξει δυνατά «ICE OUT» (έξω η ICE!) ο Bad Bunny.

Αν δεν είχε συγκινήσει και καταχειροκροτηθεί η δακρυσμένη Olivia Dean – όχι μόνο επειδή αναδείχθηκε καλύτερη Νέα Καλλιτέχνης, αλλά κυρίως γιατί δήλωσε εγγονή ενός μετανάστη και πρότεινε να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους.

Η Κίμπερλι και η Μελάνια «πήγαν Αργυρό». Δεν ξέρω πόσοι ή πόσες παρακολουθούν και ακολουθούν αυτή τη διαδρομή στην Ελλάδα, αν και πηγαίνει κάπου το μυαλό μου…

Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα δίλημμα. Είναι δίλημμα (και) αισθητικής, αλλά το μείζον είναι εν προκειμένω η πολιτική.

