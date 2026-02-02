Η 68η τελετή απονομής των βραβείων Grammy πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το βράδυ της 1ης Φεβρουαρίου στην Crypto.com arena του Λος Άντζελες με τον Τρέβορ Νόα να αναλαμβάνει για έκτη -αλλά και τελευταία- χρονιά, χρέη οικοδεσπότη.

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός, ο οποίος συνήθως προτιμά να μένει μακριά από την πολιτική, αυτή τη φορά δεν δίστασε να κάνει μερικά καυστικά σχόλια για την κατάσταση που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, λαμβάνοντας ως αφορμή θέματα της επικαιρότητας.

Αφού πρώτα αστειεύτηκε με αρκετούς σταρ οι οποίοι βρίσκονταν στο κοινό, έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά στην απουσία της Νίκι Μινάζ από την τελετή, σχολιάζοντας με εμφανή ειρωνεία: «Κοιτάξτε πόσοι είναι εδώ! Ο Τζον Λέτζεντ, η Μπίλι Άιλις, η Νίκι Μινάζ… δεν είναι εδώ. Είναι ακόμα στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ και συζητούν πολύ σημαντικά ζητήματα», προκαλώντας τα έντονα γέλια των παρευρισκόμενων.

Η αναφορά αυτή έρχεται στον απόηχο της έντονης συζήτησης που έχει προκαλέσει η νέα στάση της Μινάζ, εξαιτίας της ιδιαίτερα προβεβλημένης στήριξής της προς τον Τραμπ και το κίνημα MAGA, καθώς πρόσφατα η ίδια χαρακτήρισε τον εαυτό της ως «η μεγαλύτερη φαν του».

Ωστόσο, η πολιτική σάτιρα, κορυφώθηκε ακόμη πιο πολύ μετά τη βράβευση της Μπίλι Άιλις για το Τραγούδι της Χρονιάς και το κομμάτι «Wildflower». Ο Νόα συνεχάρη την τραγουδίστρια και πρόσθεσε ένα αιχμηρό σχόλιο σε βάρος του Τραμπ, λέγοντας: «Να το λοιπόν, το τραγούδι της χρονιάς! Συγχαρητήρια, Μπίλι Άιλις. Αυτό είναι ένα Grammy που θα ήθελε κάθε καλλιτέχνης, σχεδόν όσο ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία. Πράγμα λογικό, γιατί αφού ο Έπσταϊν δεν είναι πια εδώ, χρειάζεται ένα νέο νησί για να κάνει παρέα με τον Μπιλ Κλίντον». Με αυτόν τον τρόπο, ο Νόα αναφέρθηκε ευθέως στη σχέση του Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής μετάδοσης των Grammy, ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, -ως είθισται να κάνει-, χαρακτηρίζοντας τη βραδιά «σχεδόν αδύνατο να την παρακολουθήσεις» και τα βραβεία «τα χειρότερα». Παράλληλα, επιτέθηκε προσωπικά στον Τρέβορ Νάο, αποκαλώντας τον «έναν απόλυτο loser». Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Νόα είπε «λανθασμένα και συκοφαντικά» πως ο ίδιος και ο Μπιλ Κλίντον είχαν περάσει χρόνο στο νησί του Έπσταϊν, αρνούμενος κατηγορηματικά ότι έχει βρεθεί ποτέ εκεί ή οπουδήποτε κοντά, και τονίζοντας ότι, μέχρι να ακουστεί το συγκεκριμένο σχόλιο, δεν είχε κατηγορηθεί ποτέ για κάτι τέτοιο, ούτε καν από τα «Fake News Media».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ κλιμάκωσε την επίθεσή του, γράφοντας ότι ο Νόα «καλύτερα να βάλει γρήγορα τα γεγονότα στη σωστή τους διάσταση», απειλώντας πως θα στείλει τους δικηγόρους του για να τον μηνύσει. Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, τον χαρακτήρισε «φτωχό, αξιολύπητο, άταλαντο παρουσιαστή» και προειδοποίησε: «Ετοιμάσου, Νόα, θα περάσω πολύ ωραία μαζί σου».

Σε αντίθεση με τη φετινή του εμφάνιση, ο περσινός μονόλογος του Τρέβορ Νόα ήταν σαφώς πιο συγκρατημένος, λόγω της πρόσφατης τότε καταστροφής από τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, αν και τότε είχε βρει τρόπο να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ, αναφερόμενος στους δασμούς που είχε επιβάλει.

