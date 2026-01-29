Η ράπερ Nicki Minaj, γεννημένη στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι η «νούμερο ένα θαυμάστρια» του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας παράλληλα τη λεγόμενη «χρυσή κάρτα Τραμπ», η οποία προσφέρει άδεια μόνιμης διαμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες και μια διαδρομή προς την αμερικανική υπηκοότητα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τη διάσημη καλλιτέχνιδα στη σκηνή στην Ουάσινγκτον, αφού εκείνη ανακοίνωσε δημόσια τη στήριξή της στους λεγόμενους «Trump Accounts», ένα πρόγραμμα που προβλέπει τη δημιουργία καταπιστευματικών λογαριασμών για παιδιά.

Αν και στο παρελθόν είχε ασκήσει έντονη κριτική στις σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ, η Minaj, η οποία μετανάστευσε στις ΗΠΑ μαζί με τους γονείς της σε μικρή ηλικία, τα τελευταία χρόνια επαινεί ανοιχτά την ηγεσία του.

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο έντονων διαμαρτυριών στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την εμπλοκή πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σε θανατηφόρους πυροβολισμούς Αμερικανών πολιτών.

Κατά την εμφάνισή της στη σκηνή, η Nicki Minaj δήλωσε:

«Θα πω ότι είμαι πιθανότατα η νούμερο ένα θαυμάστρια του προέδρου και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει».

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Το μίσος ή όσα λένε κάποιοι δεν με επηρεάζουν καθόλου. Αντιθέτως, με ωθούν να τον στηρίζω ακόμη περισσότερο».

Η ράπερ παρουσίασε επίσης τη νέα της «χρυσή κάρτα», η οποία φέρει το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή της στο X, γράφοντας στη λεζάντα:

«Λοιπόν…».

Λίγο αργότερα συμπλήρωσε:

«Ολοκληρώνω αυτή τη στιγμή τα χαρτιά της υπηκοότητας, όπως ακριβώς μου ζήτησε ο υπέροχος, ευγενικός και γοητευτικός πρόεδρός μου», σημειώνοντας παράλληλα ότι η κάρτα της παραχωρήθηκε «δωρεάν».

Η «χρυσή κάρτα Τραμπ» παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο ως μια ταχεία διαδικασία για εύπορους μετανάστες, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια μόνιμης παραμονής και ενδεχομένως αμερικανική υπηκοότητα. Οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 1 εκατομμύριο δολάρια και επιπλέον 15.000 δολάρια ως τέλος επεξεργασίας.

Το πρόγραμμα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς εφαρμόζεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος Τραμπ εντείνει τα μέτρα κατά της παράτυπης μετανάστευσης.

Η στάση της Minaj προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς το 2018 είχε περιγράψει ότι «ήρθα σε αυτή τη χώρα ως παράνομη μετανάστρια σε ηλικία πέντε ετών», καταδικάζοντας τότε τις πολιτικές διαχωρισμού οικογενειών.

Σε ανάρτησή της είχε γράψει:

«Δεν μπορώ να φανταστώ τη φρίκη του να βρίσκεσαι σε ένα ξένο μέρος και να σου αποσπούν τους γονείς σου στην ηλικία των πέντε ετών».

Και συνέχιζε:

«Αυτό μου φαίνεται τρομακτικό. Σας παρακαλώ, σταματήστε το. Μπορείτε να φανταστείτε τον τρόμο και τον πανικό που νιώθουν αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή; Να μην ξέρουν αν οι γονείς τους είναι ζωντανοί ή νεκροί, αν θα τους ξαναδούν ποτέ».

Το 2024, σε ζωντανή μετάδοση στο TikTok, είχε δηλώσει:

«Δεν είμαι πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι τρελό αυτό;»

Και πρόσθεσε:

«Γεννήθηκα σε ένα πανέμορφο νησί που λέγεται Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Όμως ζω στις ΗΠΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα πίστευε κανείς ότι με τα εκατομμύρια δολάρια που έχω πληρώσει σε φόρους σε αυτή τη χώρα, θα μου είχαν δώσει μια τιμητική υπηκοότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια».

Παρότι η «χρυσή κάρτα» της εξασφαλίζει απεριόριστο δικαίωμα διαμονής στις ΗΠΑ, η Nicki Minaj δεν έχει ακόμη αποκτήσει την αμερικανική υπηκοότητα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην Ουάσινγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ αστειεύτηκε λέγοντας ότι θα αφήσει μακριά νύχια για να της μοιάσει, ενώ κράτησε το χέρι της την ώρα που άλλος ομιλητής ανέβαινε στο βήμα.

Η ίδια δήλωσε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στους επικριτές του προέδρου να «τον εκφοβίζουν» και κατέληξε λέγοντας:

«Έχει τεράστια δύναμη πίσω του και ο Θεός τον προστατεύει. Αμήν».

