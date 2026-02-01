Από τις τηλεοπτικές συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου έως τις μεταμεσονύκτιες αναρτήσεις στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σπάνια έχει βγει από το προσκήνιο από τότε που ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, τις περισσότερες φορές απουσιάζει από το πλευρό του η σύζυγός του. Πού είναι λοιπόν η Μελάνια;

Ένα νέο ντοκιμαντέρ, με συμπαραγωγό την ίδια την Πρώτη Κυρία, στοχεύει να απαντήσει στο ερώτημα για το πού βρίσκεται. Η ταινία με τίτλο «Melania: 20 Days to History» υπόσχεται στους θεατές μια οικεία ματιά στη ζωή της κατά τις ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του συζύγου της. Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους των ΗΠΑ, την Παρασκευή (30/1), εν μέσω διαμάχης, καθώς δέχθηκε σημαντική κριτική για τη χρηματοδότηση και τη χρονική συγκυρία της κυκλοφορίας της καθώς οι μαζικές διαμαρτυρίες εντείνονται λόγω των δύο θανατηφόρων πυροβολισμών από ομοσπονδιακούς πράκτορες στο Μινεάπολη.

Η Μελάνια Τραμπ και οι στιγμές εκτός σεναρίου



Από την αρχή του φιλμ, σύμφωνα με το BBC, η Πρώτη Κυρία είναι σαφής σχετικά με την πρόθεσή της δηλώνοντας πως «θέλω να δείξω στον αμερικανικό λαό το ταξίδι μου από ιδιώτης σε Πρώτη Κυρία». Το ντοκιμαντέρ αποτελεί συμπαραγωγή της ίδιας και του σκηνοθέτη, Μπρετ Ράτνερ, με διανομή από τα Amazon MGM Studios.

Μεγάλο μέρος της ταινίας διαδραματίζεται στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη, στην κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο ή καθ’ οδόν μεταξύ των δύο. Σε αρκετά σημεία ο Μπρετ Ράτνερ παρεμβαίνει για να παρακινήσει την πρωταγωνίστρια να μοιραστεί περισσότερα για τον εαυτό της, όπως τις μουσικές της προτιμήσεις. Κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής με το αυτοκίνητο αποκαλύπτει ότι ο Μάικλ Τζάκσον είναι ο αγαπημένος της και τραγουδά για λίγο το «Billie Jean», με τον σκηνοθέτη να ρωτά με ενθουσιασμό: «Κάνουμε Carpool Karaoke με τη Μελάνια;».

Η απώλεια της μητέρας της και ο στενός της κύκλος



Βέβαια, η πιο προσωπική και ειλικρινής στιγμή της ταινίας αφορά στον θάνατο της μητέρας της, Αμαλίγια Κναβς, που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2024. Κάνει λόγο για «συντριπτικό πένθος» και μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά σε έναν διακοσμητή εσωτερικών χώρων, συζητώντας τα σχέδια για τη μετακόμιση της οικογένειας στον Λευκό Οίκο.

Η θλίψη της φαίνεται να κορυφώνεται όταν παρευρίσκεται στην κηδεία του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ, στην Ουάσινγκτον. Ακόμα, η ίδια περιγράφει ότι καθόταν στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον, ούσα παρούσα για τον Κάρτερ, αλλά σημειώνει πως «η αγαπημένη μου μητέρα θα είναι στο μυαλό μου», χαρακτηρίζοντάς την ως το «πιο πλούσιο νήμα της ζωής μου». Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζει στην κάμερα ότι η σύζυγός του πέρασε μια «δύσκολη περίοδο» με τον θάνατο της μητέρας της.

Επισημαίνεται ότι ο σύζυγός της εμφανίζεται λίγο στην ταινία, κυρίως σε βασικές εκδηλώσεις και σε ελάχιστες ιδιωτικές στιγμές για να την επαινέσει. Πάντως, οι πιο θερμές σχέσεις της φαίνεται να είναι με τον επί χρόνια στυλίστα της, Ερβέ Πιερ, και την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν. Η Μπριζίτ Μακρόν τής λέει χαρακτηριστικά: «Πηγαίνω παντού μαζί σου, συνδεόμαστε σε πολλά θέματα». Σε αντίθεση με τις πολιτικές εντάσεις μεταξύ των συζύγων τους, οι δύο κυρίες επαινούν η μία την άλλη σε μια βιντεοκλήση. Την ίδια ώρα, ο γιος της, Μπάρον, αποφεύγει την κάμερα, με τη μητέρα του να δηλώνει πως «είναι πολύ σημαντικό να ζήσει τη ζωή που θέλει να ζήσει».

Ο περίπλοκος ρόλος της Πρώτης Κυρίας



Σε όλη τη διάρκεια της ταινίας υπάρχουν νύξεις για δυσφορία με τον νέο της ρόλο, καθώς φαίνεται να θρηνεί την απώλεια της ιδιωτικής της ζωής. Η ίδια αναφέρει ότι ο ρόλος της Πρώτης Κυρίας είναι «πιο δομημένος» και συνοδεύεται από «λιγότερες ήσυχες στιγμές», ενώ νιώθει ότι πρέπει να παραμείνει «πνευματικά δυνατή».

Το ντοκιμαντέρ υπαινίσσεται την αναταραχή των προεδρικών εκλογών του 2024, αλλά εκείνη αποφεύγει να δώσει τη δική της οπτική και στρέφει την προσοχή στον Ντόναλντ Τραμπ. Σε αφηγηματικό τόνο ανέφερε: «Κανείς δεν έχει υπομείνει αυτά που πέρασε αυτός τα τελευταία χρόνια. Εδώ είναι, είμαι τόσο πολύ περήφανη».

Η Μελάνια Τραμπ περιγράφει τη δουλειά της ως μια προσπάθεια εξισορρόπησης υποχρεώσεων, λέγοντας: «Έχεις το πρόγραμμά σου, το πρόγραμμα του Λευκού Οίκου, το πρόγραμμα του Προέδρου. Πρέπει να είσαι μητέρα, σύζυγος, κόρη, φίλη». Σε μια συνάντηση με την Αβίβα Σίγκελ, μια Ισραηλινή που είχε κρατηθεί όμηρος, την αγκάλιασε και της είπε κλαίγοντας: «Θα προσεύχομαι να μην υποφέρει», αναφερόμενη στον σύζυγο της Σίγκελ Αβίβα, Κιθ. Υποσχέθηκε, επίσης, πως «θα χρησιμοποιώ πάντα την επιρροή και τη δύναμή μου για να αγωνίζομαι για όσους έχουν ανάγκη».

Οι αντιδράσεις και η χρηματοδότηση της Amazon



Η χρηματοδότηση της ταινίας από την Amazon έχει προκαλέσει κριτική, σε μια εποχή που πολλοί ηγέτες επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή της εταιρείας, Τζεφ Μπέζος, επιδιώκουν να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με τον Λευκό Οίκο.

Μάλιστα, η Amazon ξόδεψε 35 εκατομμύρια δολάρια για μάρκετινγκ, επιπλέον των περίπου 40 εκατομμυρίων δολαρίων για τα δικαιώματα της ταινίας. Ένας πρώην υπάλληλος της Amazon δήλωσε στους «New York Times» το εξής: «Πώς μπορεί αυτό να μην εξισωθεί με την απόκτηση εύνοιας ή με μια ξεκάθαρη δωροδοκία; Πώς μπορεί να μην ισχύει αυτό;».

Ωστόσο, μέσα στην ίδια την ταινία, εκείνη φαίνεται να αποστασιοποιείται από τις πολιτικές ανησυχίες. Σε μια χαρακτηριστική στιγμή, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ την καλεί για να την ενθαρρύνει να παρακολουθήσει μια πρόσφατη εμφάνισή του, εκείνη αρνείται προκαλώντας γέλια στην αίθουσα λέγοντας του απλά: «Θα το δω στις ειδήσεις». Η τελική της τοποθέτηση για τη θέση της είναι η εξής: «Ως Πρώτη Κυρία, η πραγματική ευγένεια είναι να γίνεσαι πιο δυνατή από το άτομο που ήσουν χθες».