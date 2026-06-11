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Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ συνεχίζουν το ταξίδι του μέλιτός τους στην Ιταλία, λίγες ημέρες μετά τον γάμο τους στη Μεσσηνία, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 σε ένα ονειρικό σκηνικό, παρουσία συγγενών και φίλων.

Το νεόνυμφο ζευγάρι αναχώρησε για την Ιταλία αμέσως μετά την τελετή και σήμερα η Αμαλία μοιράστηκε νέες στιγμές από τις διακοπές τους μέσω Instagram. Ανάρτησε δύο φωτογραφίες από σκάφος στη μία φαινόταν και η ιταλική σημαία χωρίς όμως να αποκαλύψει το ακριβές σημείο όπου βρίσκονται.

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Παράλληλα, δημοσίευσε εικόνες από ένα γήπεδο τένις και ένα πιάτο ζυμαρικών με κοχύλια, δίνοντας μια μικρή γεύση από την καθημερινότητά τους στο ταξίδι. Η πρώτη στάση του ταξιδιού ήταν η περιοχή της Τοσκάνης και συγκεκριμένα η χερσόνησος Monte Argentario, κοντά στο Porto Ercole, όπου απόλαυσαν βόλτες με σκάφος στα γαλαζοπράσινα νερά. Στη συνέχεια, ταξίδεψαν στη Ρώμη για βόλτες και στιγμές χαλάρωσης στην ιταλική πρωτεύουσα.