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«Η ύπαρξη γυναικών εθελοντριών στον Ελληνικό Στρατό έχει νομοθετηθεί εδώ και 50 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται γιατί υπήρχαν δυσκολίες, κατανοητές δυσκολίες. Προσπαθούμε λοιπόν, να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες και εσείς μας δίνετε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απευθυνόμενος στις πρώτες εθελόντριες οπλίτες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο επίσκεψής του στο ΚΕΝ Λαμίας (ΚΕΥΠ).

Κατά την επίσκεψή του ο υπουργός, ο οποίος συνοδευόταν από τον Αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γ. Κωστίδη, ενημερώθηκε αναλυτικά από τον διοικητή του ΚΕΝ, παρακολούθησε μέρος της εκπαίδευσης των εθελοντριών οπλιτών, περιηγήθηκε στους θαλάμους του λόχου τους, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις σίτισης, τα μαγειρεία και το εστιατόριο. Επίσης, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τις εθελόντριες, τις οποίες ευχαρίστησε για την επιλογή τους και τους ευχήθηκε καλή θητεία.

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Στην επίσκεψη παρέστησαν, ακόμα, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού (ΓΕΠΣ/ Διοικητής EU–OHQ) αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης υποστράτηγος Αναστάσιος Δημουλάς, ο διοικητής του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας Συνταγματάρχης Υλικού Πολέμου Χρήστος Αθάνατος, καθώς και η διοικήτρια του Τάγματος Νεοσυλλέκτων, Αντισυνταγματάρχης Κωνσταντίνα Κλωνάρη.

Απευθυνόμενος στις εθελόντριες, ζήτησε «την ειλικρίνεια από την πλευρά σας προς τους αξιωματικούς και τις αξιωματικούς σας. Πρέπει να καταλάβουμε τι δεν γίνεται σωστά, τι πρέπει να αλλάξει. Δεν θέλω να παρεξηγούμαστε. Είναι Στρατός, δεν είναι διακοπές και δεν είναι ξενοδοχείο. Αλλά είναι Στρατός πολιτών. Που σημαίνει ότι θέλουμε η καθεμία και ο καθένας να αισθάνεται ότι προσφέρει στην Πατρίδα και στην κοινωνία».

«Θα θέλαμε στην πορεία του χρόνου να σας έχουμε κοντά στις Ένοπλες Δυνάμεις, όχι μόνο για ένα διάστημα μικρό, λίγων μηνών, αλλά για πάντα, με διάφορες ιδιότητες. Γιατί η παρουσία σας εδώ δείχνει ότι κι εσείς κάτι νιώθετε για το εθνόσημο που φοράτε, για τη στολή που φοράτε» ανέφερε, σημειώνοντας επίσης πως «το κτίριο που στεγάζεστε εσείς είναι το υπόδειγμα για όλα τα Κέντρα Νεοσυλλέκτων τα οποία θα φτιαχτούν μέχρι το τέλος του χρόνου, όχι μόνο για γυναίκες αλλά και για άντρες, άρα αν κάτι είναι στραβό θέλουμε να το ξέρουμε».

Σε δήλωσή του, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι «το θεσμικό πλαίσιο υπήρχε από το 1977, αλλά για 49 χρόνια παρέμενε απολύτως ανενεργό και τώρα επανεργοποιούμε αυτή την πρόβλεψη του νομοθέτη, με ένα βελτιωμένο θεσμικό πλαίσιο». Επίσης, αναφερόμενος στο κέντρο της Λαμίας, τόνισε πως είναι το πρώτο ανακαινισμένο κέντρο και το υπόδειγμά του θα αντιγραφεί σε όλα τα κέντρα νεοσυλλέκτων.