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Έμφαση στα ζητήματα της ενέργειας και της άμυνας, καθώς και στο μεταναστευτικό, έδωσε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αυστρία, τονίζοντας πως η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με το υψηλό ενεργειακό κόστος.

«Οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών μας παραμένουν εξαιρετικές. Αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στον Tουρισμό. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των Αυστριακών για τις διακοπές τους αλλά και η Αυστρία για τις διακοπές των Ελλήνων», ανέφερε στις δηλώσεις που έκανε με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ μετά τη συνάντησή τους στο Σάλτσμπουργκ.

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Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο ορεινός τουρισμός αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για τη χώρα μας και σημείωσε ότι ο Όλυμπος ψηφίστηκε ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για το αυξημένο κόστος ενέργειας και σημείωσε ότι το ζήτημα τίθεται ψηλά. «Δεν μπορεί να μιλάμε για ανταγωνιστική Ευρώπη όταν νοικοκυριά και επιχειρήσεις πληρώνουν ψηλά την ενέργεια», σημείωσε ενώ τόνισε πως είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Αυστρία και η Ελλάδα που έχουν επενδύσει στις ΑΠΕ. «Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγές φυσικού αερίου να είναι στο επίκεντρο χωρών που προμηθεύουν φυσικό αέριο την νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια. Το ίδιο ισχύει και για την άμυνα. Η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει την άμυνά της, να μη διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που χρειαστεί», υπογράμμισε και ζήτησε μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε το χαμηλότερο κόστος παραγωγής από τις ανανεώσιμες πηγές να μεταφέρεται στους λογαριασμούς των καταναλωτών.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι συζήτησαν και για τη δυνατότητα συμπαραγωγής στο πλαίσιο του SAFE αλλά και για το μεταναστευτικό.

«Μαζί καταφέραμε η προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ να αναγνωριστεί ως κοινή ευθύνη και η στροφή αυτή να αποτυπωθεί στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Έχουμε πετύχει μια σημαντική πρόοδο. Μπορούμε περισσότερα και καλύτερα. Αναγνωρίζω το σημαντικό έργο που έχει κάνει η Αυστρία σε αυτό, όπως έχουμε κάνει και εμείς περιορίζοντας σημαντικά τις αφίξεις. Χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών, νόμιμους μετανάστες και μαζί με την Αυστρία είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε λύσεις για τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην ΕΕ. Να τους στείλουμε μήνυμα ότι αν φτάσουν στην Ευρώπη θα επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους και αυτό πρέπει να είναι ευρωπαϊκό μήνυμα», σημείωσε.

Μετά από σχετική ερώτηση ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι είναι μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία το γεγονός ότι υπάρχει νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο και το τελευταίο κόμματι ήταν ο κανονισμός για τις επιστροφές τον οποίο καλούμαστε τώρα να εφαρμόσουμε. «Έχουμε κάνει πρόοδο, οι ροές έχουν μειωθεί πολύ σημαντικά. Δεν πρέπει να είμαστε εγκλωβισμένοι σε λογική προηγούμενων ετών. Μπορούμε καλύτερα. Να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι αν γνωρίζεις ότι δεν δικαιούσαι άσυλο στην Ευρώπη και έρχεσαι μόνο για οικονομικούς λόγους, τότε η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί για να σε στείλει πίσω. Ταυτόχρονα ως Ευρώπη πρέπει να ανοίξουμε νόμιμους δρόμους για τη μετανάστευση, οργανωμένα και με ασφάλεια. Αυτή η ισορροπία μεταξύ αυστηρής πολιτικής φύλαξης ευρωπαϊκών συνόρων, έμφασης στις επιστροφές και ανάγκης για επιστροφές είναι η σωστή ισορροπία. Η Ελλάδα και η Αυστρία ταυτισμένες πρακτικά στον τρόπο διαχείρισης αυτού του θέματος», συμπλήρωσε.

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Σε επόμενη ερώτηση για τη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή και αν θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανήσει περί τα 800 εκατ. ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης ως αποτέλεσμα της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Να ευχαριστήσω τον Καγκελάριο για τα πολύ καλά του λόγια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Έχει σημασία από χώρες που υπήρξαν αυστηρές με την Ελλάδα σε μια δύσκολη εποχή. Αλλά τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης, είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, που μειώνει το χρέος της με τους γρηγορότερους ρυθμούς και έχει τη δυνατότητα να έχει κάποιο περιορισμένο χώρο για να στηρίζει την κοινωνία σε έκτακτες κρίσεις. Έχουμε ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για το diesel της τάξης 10 λεπτών για το μήνα Αύγουστο ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Σε κάθε περίπτωση και εύχομαι να μη χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συζητούμε για έκτακτα μέτρα στήριξης των κοινωνιών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν. Ας είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Όλοι βρεθήκαμε με πληθωρισμό μεγαλύτερο από αυτόν που εκτιμούσαμε. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι και αυστριακό, είναι και γαλλικό, και ισπανικό γιατί αυξήθηκαν απότομα οι τιμές των καυσίμων. Ας έχουμε αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις. Η Ελλάδα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της θα εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία με έμφαση στους πιο ευάλωτους», υπογράμμισε.

Σε άλλη ερώτηση για τους υπαλλήλους που ψάχνουν και οι δύο χώρες στον τομέα του Τουρισμού, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα και η Αυστρία είναι ευρωπαϊκές υπερδυνάμεις στον Τουρισμό. «Έχουμε καταφέρει να πείσουμε τις κοινωνίες μας ότι ο τουρισμός έχει περισσότερα οφέλη από κόστη. Ο τουρισμός δημιουργεί πλούτο και όφελος για όλη τη χώρα. Συναντώ πολλές φορές στις επισκέψεις μου στην Αυστρία Έλληνες που δουλεύουν στην Αυστρία το χειμώνα. Το αντίστροφο μπορεί να γίνεται με Αυστριακούς στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Μπορεί ενδεχομένως να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Η κατεύθυνση που έχουμε δώσει και στους δύο υπουργούς είναι να διερευνήσουμε περισσότερες συνεργασίες στον τομέα του τουρισμού», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Για τις πυρκαγιές στην Ισπανία και τη Γαλλία και κατά πόσο μπορεί ο ευρωπαϊκός μηχανισμός να ανταποκριθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε αρχικά τη συμπαράστασή του στις δύο χώρες που δοκιμάζονται. «Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο έντασης και θερμοκρασίας είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Η Ελλάδα συνδράμει με δύο καναντέρ στη Μαδρίτη. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός μηχανισμός έχει δουλέψει. Είναι μια πολύ καλή ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και καλής κατανομής πόρων μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Αυστριακοί πυροσβέστες έρχονται κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα. Η Αυστρία έχει τελείως διαφορετικό σύστημα ως προς την οργάνωση της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας από τη χώρα μας. Εντυπωσιακό γιατί στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εθελοντικές οργανώσεις σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων. Αυτό αποτελεί και ένα μοντέλο για εμάς για το πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε περισσότερους εθελοντές, φέτος έχουμε παραπάνω από 5.000 οργανωμένους εθελοντές που συμμετέχουν στην προστασία των δασών μας. Με την Αυστρία ήδη συνεργαζόμαστε και αυτή η συνεργασία είναι χρήσιμη. Θα χρειαστούν περισσότεροι πόροι στον επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στις πολιτικές προσαρμογής. Βεβαίως και θέλουμε να μειώσουμε τους ρύπους του θερμοκηπίου αλλά δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας το φαινόμενο αυτό. Οι κοινωνίες μας υποφέρουν. Τα μέτρα προσαρμο9γής να ενταχθούν στον επόμενο προϋπολογισμό γιατί κάθε χώρα θα αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις. Αφορά και τον τουρισμό μας η προσαρμογή στην κλιματική κρίση. Απαιτείται ολιστική στρατηγική. Η Αυστρία πάντα ήταν πρόθυμη να μας βοηθήσει», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ