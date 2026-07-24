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Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο συνέντευξής του στο OPEN.

Μία κυβέρνηση δεν σταματάει το έργο της επειδή μπήκε στον τέταρτο χρόνο της θητείας ανέφερε, απορρίπτοντας τα σενάρια που συνδέουν την κινητικότητα της κυβέρνησης με μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. «Η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές του 2023» σχολίασε.

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«Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα και σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές το 2023», ανέφερε, προσθέτοντας πως «έχουμε ακόμα έναν πλούσιο προγραμματισμό κυβερνητικού έργου. Πολλά έργα που σχεδιάζονται σήμερα θα υλοποιηθούν στην επόμενη τετραετία».

Επεσήμανε ότι στο προγραμματισμό της κυβέρνησης υπάρχει η δρομολόγηση και η παράδοση πολλών έργων υποδομής για τα οποία είχε δεσμευθεί. «Ο Ε65 είναι ο τελευταίος μεγάλος ηπειρωτικός αυτοκινητόδρομος που παραδίδεται από αυτήν την κυβέρνηση και πιστεύω ακράδαντα ότι θα αλλάξει τη μοίρα της Δυτικής Μακεδονίας, ταυτόχρονα θα συνδέσει τρεις περιφέρειες, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και θα δώσει μία εναλλακτική δίοδο πρόσβασης από τη νότια προς τη βόρεια Ελλάδα και αντίστροφα». «Από τώρα μέχρι την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας», τόνισε.

Σχετικά με τις εξαγγελίες για θέματα οικονομίας ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε και τον οικονομικό προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο κι ένα πρόγραμμα τετραετίας». Εξήγησε ότι σε μια χώρα που έχει τραυματιστεί πολλαπλά από υπερβάσεις δαπανών, μεγάλα ελλείμματα και μεγάλα χρέη κι έχει βιώσει στο πετσί τις κάλπικες υποσχέσεις θεωρεί υποχρέωση να παρουσιάσει ένα σοβαρό σχέδιο και κοστολογημένες δεσμεύσεις. Είναι και αστείο να τσακωνόμαστε για τη 13η σύνταξη, είπε, και ζήτησε από τον κ. Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές και να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή το αρμόδιο Συμβούλιο της Βουλής πόσο θα κοστίσει.

«Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία ξέρεις ότι δεν θα κληθείς να υλοποιήσεις. Εγώ δεν θα μπω στον πειρασμό να ανοίξω το πουγκί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Έτσι εκλέχτηκα δύο φορές πρωθυπουργός και μ’ αυτόν τον τρόπο χτίζω σχέσεις εμπιστοσύνης που προσδοκά η ελληνική κοινωνία από τον πρωθυπουργό», είπε.

Για την επιτεινόμενη ακρίβεια αναγνώρισε ότι είναι μια μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική οικονομία και για πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Πολλές από τις αυξήσεις που δόθηκαν και πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήθηκαν, σε έναν βαθμό τις έχει απορροφήσει η αύξηση των τιμών. Υπογράμμισε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική προτεραιότητα. «Πέρσι στη ΔΕΘ στηρίξαμε νέους και οικογένειες με παιδιά. Δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου για τη ΔΕΘ αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες ότι θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που διαθέτουμε. Άρα η συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται επί φαντασιακών προσδοκιών. Προφανώς θα ήθελα να έχω παραπάνω πόρους να μπορώ να κατανείμω. Περιμένω από την αντιπολίτευση να μας πει πώς θα κατανείμει τα χρήματα ή αν ακολουθήσει διαφορετική πολιτική να μας πει ποιους φόρους θα αυξήσει. Και ειδικά για τον κύριο Τσίπρα οι πολίτες θυμούνται την εμπειρία της φοροεπιδρομής», είπε.

Για τη μείωση του ΦΠΑ τόνισε ότι έχει γίνει στοχευμένα σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, επεσήμανε ότι από τη μείωση του ΦΠΑ ωφελείται και ο πλούσιος και ο αδύναμος και και τόνισε ότι προτιμά να στηρίξει αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Υπενθύμισε ότι και η Ισπανία πήρε πίσω το μέτρο.

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Μιλώντας για το στεγαστικό τόνισε ότι η ελληνική οικονομία πριν 10 χρόνια είχε απαξιωθεί εντελώς και αναλόγως η ακίνητη περιουσία. Η οικονομία αναπτύσσεται τώρα και η ακίνητη περιουσία αποκτά αξία. «Έχουμε μειώσει σημαντικά τον ΕΝΦΙΑ, μηδενίσαμε τη φορολογία στις γονικές παροχές. Έχουμε δημιουργήσει μια ενδιάμεση κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια. Ιδιοκτήτες έχουν δει όφελος από αυτή την πολιτική μας. Το πρόβλημα είναι ενοίκιο όπου πράγματι υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα στην προσφορά και τη ζήτηση ακινήτων. Το πρόγραμμα “Σπίτι μου 1” και “Σπίτι μου 2” έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 νέους ή νέα ζευγάρια να αποκτήσουν σπίτι και ήταν πολύ επιτυχημένο. Κρατήστε έναν αστερίσκο για το “Σπίτι μου 3” που ενδεχομένως να μπορεί και να γίνει. Έχουμε δώσει σημαντικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Για πρώτη φορά τρέχουμε ένα πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών. Δίνουμε τη δυνατότητα να αλλάξουν χρήσεις. Ο Βοτανικός πχ θα μπορούσε να προσελκύσει νέες κατοικίες. Να θυμίσω ότι επιστρέφουμε ένα ολόκληρο ενοίκιο ή και δύο νοίκια σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι μια σημαντική ανακούφιση», τόνισε.

Αναγνώρισε ότι έχει να γίνει ακόμη δουλειά στο ζήτημα της στέγης που είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες και υπογράμμισε την ανάγκη επίσης να ενθαρρυνθούν οι τράπεζες να δίνουν περισσότερα στεγαστικά δάνεια με καλύτερους όρους.

Για τις φοροελαφρύνσεις θέλησε να επαναλάβει όσα είπε στην ΚΟ. «Στη ΔΕΘ θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες». Επεσήμανε ότι μέχρι τελευταία στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που θα έχουμε στη διάθεσή μας. «Ευτυχώς η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας. Ο τουρισμός πηγαίνει καλά, οι επενδύσεις αυξάνονται. Το παραγωγικό μίγμα αλλάζει ήδη από εμάς. Δεν θα συμβιβαστούμε με ένα ρυθμό ανάπτυξης 2%. Θέλουμε παραπάνω. Οι παραγωγικές επενδύσεις είναι προτεραιότητα».

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Τονίζοντας ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αρνήθηκε ότι ήταν ένα σκάνδαλο, ένα διαχρονικό σκάνδαλο. «Αναγκαστήκαμε να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό και να περάσει η αρμοδιότητα υπολογισμού και καταβολής των αγροτικών αποζημιώσεων στην ΑΑΔΕ. Εξαιρετικά δύσκολη μεταρρύθμιση και δεν την στήριξε κανένα κόμμα. Στην αρχή υπήρχε επιφύλαξη από τον αγροτικό κόσμο, έγιναν οι πληρωμές τέλη Ιουνίου και έγιναν σωστά και σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι πήραν και περισσότερα. Αυτή ήταν η μεγάλη μεταρρύθμιση. Αργήσαμε να την κάνουμε, αλλά αν γύριζα τον χρόνο πίσω θα την έκανα ξανά αυτή τη μεταρρύθμιση. Αυτή είναι η πραγματική πτυχή του σκανδάλου αλλά από αυτό το πρόβλημα μέχρι να βαφτίσουμε μια ολόκληρη κυβέρνηση ως κυβέρνηση υποδίκων επειδή 13 βουλευτές μας προσφέρθηκαν οι ίδιοι να αρθεί η ασυλία τους και τώρα διαπιστώνουμε ότι για 9 στους 13 δεν υπάρχει κανένα θέμα και 4 θα πάνε στο ακροατήριο για πλημμελήματα με ταχείες διαδικασίες υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Υπήρχε από την αντιπολίτευση μία συστηματική στοχοποίηση μιας ολόκληρης παράταξης. Δεν υπήρχε για 9 υποθέσεις πραγματικό ζήτημα».

Για τα Τέμπη «θα πω ότι έχω μάθει να σέβομαι τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και να έχω εμπιστοσύνη. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω γιατί νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η οριζόντια θέση την οποία πρέπει όλοι να υιοθετούν. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί εισαγγελείς. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι θα περιμένει την τελική κρίση της Δικαιοσύνης.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τόνισε πως πρόκειται για έναν πολύ χρήσιμο θεσμό. «Την στηρίξαμε ως θεσμό. Αν εκ των υστέρων χειρίστηκε σωστά αυτή την υπόθεση θα το κρίνει η ίδια η ζωή. Δικαιώθηκαν αυτοί που έλεγαν ότι μπορεί να έγιναν βιαστικοί χειρισμοί. Εγώ αναγκάστηκα να απομακρύνω τρεις υπουργούς μου και τελικά οι υποθέσεις τους μπήκαν στο αρχείο. Είναι ένας νέος θεσμός που τον στηρίζουμε αλλά πρέπει να βρει τα πατήματά της. Ασκώ δικαιολογημένη κριτική, όταν ορισμένες φορές έχει υποπέσει σε σφάλματα. Δεν μπορώ να καταλογίσω σε καμιά περίπτωση σκοπιμότητα», τόνισε.

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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο πρωθυπουργόςαναφορικά με τις υποκλοπές σημείωσε ότι είναι μία υπόθεση που πηγαίνει τέσσερα χρόνια πίσω, τονίζοντας πως θα ήθελε να τοποθετηθεί αφού ολοκληρωθεί η δικαστική κρίση για το ζήτημα, για το οποίο δεν έχει να προσθέσει κάτι παραπάνω.

Σε ερώτηση σχετικά με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, επεσήμανε πως σέβεται και τιμά όλους τους προηγούμενους αρχηγούς, όλους τους προηγούμενους πρωθυπουργούς. «Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις δικές του απόψεις και για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται δημόσια. Για τον κ. Σαμαρά να μιλήσω υποθετικά; Ας κυλήσει ο χρόνος και να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει μια ουσιαστική αμφισβήτηση δημόσια του πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης. Άρα πεδίο συνεννόησης δεν υπάρχει κανένα», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ότι βρίσκει πολύ διασκεδαστικά κάποια σενάρια, ερωτηθείς σχετικά με δήλωση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη: «Θέλετε να τοποθετηθώ επί τριών υποθετικών σεναρίων: Αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, αν θα μπει στη Βουλή κι αν η ΝΔ δεν έχει αυτοδυναμία. Κατ’ αρχάς χαίρομαι που όλοι προεξοφλούν ότι η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά επιτρέψτε μου να μη μπω καθόλου σε αυτήν τη συζήτηση. Η ΝΔ διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία, η οποία δεν είναι επίδειξη αλλαζονίας αλλά μία αναγκαία συνθήκη σε ένα περιβάλλον όπου απαιτείται και σταθερότητα και εμπειρία και δυνατότητα γρήγορης λήψης αποφάσεων».

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Επικαλούμενος μεταναστευτικό σημείωσε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι πλήρως επιτυχημένη: «Δείτε τη Μόρια. Πώς ήταν η Λέσβος και πώς είναι σήμερα. Φανταστείτε τι θα σήμαινε μια κυβέρνηση συνεργασίας αν έπρεπε να πάρουμε γρήγορες αποφάσεις και το ίδιο μπορείτε να προβάλετε σε μια σειρά άλλων περιπτώσεων».

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Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως δεν μπορεί να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα των εκλογών τονίζοντας ότι θα σεβαστεί, φυσικά, την ετυμηγορία του ελληνικού λαού, αλλά οφείλει να εξηγήσει στους πολίτες ποιες είναι οι επιλογές. «Αφεντικό, όμως, είναι ο λαός», επεσήμανε.

Για την προοπτική συνεργασιών υπογράμμισε ότι δεν βλέπει κάποιο έδαφος για συνεργασίες. «Ζητείστε και ανασύρετε από το αρχείο σας τις μετρήσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2023. Και αν βρείτε μια μέτρηση που να μας έδινε πάνω από 35% να μου τη δείξετε. Και τελικά πήραμε 41%. Δεν λέω ότι θα γίνει κατ’ ανάγκη το ίδιο» είπε. Τόνισε, όμως, ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν τη σταθερότητα και είναι ένας εφικτός στόχος η κυβέρνηση να διεκδικεί την αυτοδυναμία και σίγουρα πιο εφικτό από το να λέει το ΠΑΣΟΚ ότι θα είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά.

Ως προς τα σενάρια κυβέρνησης ειδικού σκοπού, με άλλο πρωθυπουργό και όχι τον ίδιο, είπε «Τι πάει να πει κυβέρνηση ειδικού σκοπού; Δηλαδή να έχουμε κυβέρνηση Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου, Κουτσούμπα, Βελόπουλου; Καλή τύχη».

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Με επιπλέον πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ