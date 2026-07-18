Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ως «απάντηση στην αντιπολιτευτική προπαγάνδα» χαρακτηρίζει τη φετινή έκθεση τηςΚομισιόν για το Κράτος Δικαίου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι επιβεβαιώνεται η σταθερή πρόοδος που σημειώνει η Ελλάδα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020.

«Έτσι, συγκαταλέγεται, πλέον, στα μόλις 13 κράτη της Ένωσης των «27» τα οποία καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια.Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας, τα τελευταία χρόνια» τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Advertisement

Advertisement

«Αποτελούν, όμως, και την καλύτερη απάντηση στις έωλες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Αλλά, κυρίως, την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα. Σαφώς και η προσπάθεια συνεχίζεται. Γι’ αυτό και η Ατζέντα για την Ελλάδα του 2030 προτάσσει τη θεσμική ανάταξη του κράτους με κομβικό σταθμό τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η πρότασή μας ενισχύει περαιτέρω την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Τον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου. Και την πολύπλευρη προστασία του πολίτη. Είναι, λοιπόν, η ώρα των μεταρρυθμίσεων για τη συλλογική πρόοδο. Αφήνοντας πίσω τις αγκυλώσεις του χθες και ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις του αύριο. Ένα στοίχημα που οφείλουμε να κερδίσουμε, έχοντας την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Γιατί μια ισχυρή και δίκαιη Δημοκρατία είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα» προσθέτει.

Τέσσερις συστάσεις απευθύνει προς την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Έκθεση για το Κράτος Δικαίου 2026, διαπιστώνοντας περιορισμένη πρόοδο στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στο πλαίσιο για το λόμπινγκ και κάποια περαιτέρω πρόοδο στην προστασία των δημοσιογράφων και στον διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Την ίδια ώρα, η Κομισιόν παρείχε κατηγορηματική στήριξη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού περί εμπλοκής της στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση.