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Αιχμηρός στάθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης απέναντι στην ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ με φόντο την στάση τους στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παρεμβαίνοντας στην συζήτηση της Συνταγματικής Αναθεώρησης, λίγες ώρες πριν την πρώτη κρίσιμη ψηφοφορία επί των αλλαγών που προτείνει η ΝΔ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επιτέθηκε στα δύο κόμματα, κάνοντας λόγο για «εκκωφαντικές αντιφάσεις».

«Η ΕΛ.Α.Σ., μας λέει από τη μία πλευρά, ότι δεν πρόκειται να καταργήσει το νέο πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια αλλά και, από την άλλη, ότι δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το ΠΑΣΟΚ, όμως, λέει το ανάποδο. Μας λέει ότι θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά ότι ταυτόχρονα εξακολουθεί να απορρίπτει τον νόμο που άλλαξε τον δρόμο προς αυτή την αλλαγή, και με δεδομένο ότι το συνταγματικό αυτό πλαίσιο υποστηρίχθηκε από έγκριτους συνταγματολόγους της εν λόγω παράταξης.

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Η αντίφαση είναι πια εκκωφαντική. Η αντιπολίτευση δεν αναμετράται εδώ με την κυβέρνηση, αλλά με τις ίδιες της τις θέσεις και με την απόσταση που χωρίζει αυτές τις θέσεις από την πραγματικότητα του 2026» τόνισε, χαρακτηριστικά, ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε αυτό το πλαίσιο, επεσήμανε πως όσοι καταψήφισαν το νομοθετικό πλαίσιο για τα μη κρατικά ΑΕΙ, επιχειρούν σήμερα να τοποθετηθούν απέναντι σε μια πραγματικότητα που έχει αλλάξει, ενώ την ίδια ώρα επικαλέστηκε συγκεκριμένη μελέτη, σύμφωνα με την οποία, η μεταρρύθμιση θα φέρει συνολικώς 10,2 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στην πρόταση της ΝΔ για το άρθρο 79, με την οποία εισάγεται η υποχρέωση ο κρατικός προϋπολογισμός να διασφαλίζει τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία, τονίζοντας πως «διασφαλίζεται ότι καμία κυβέρνηση δεν θα εξασφαλίσει το πολιτικό της παρόν, υποθηκεύοντας το οικονομικό μας μέλλον», λέγοντας πως η Ελλάδα δεν πρέπει να οδηγηθεί ποτέ ξανά σε μνημόνια.