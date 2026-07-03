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Οικογενειακές στιγμές στην κουζίνα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Γιώργος Καραμίχος, με μια ανάρτηση που συνδύαζε παράδοση, χιούμορ και… πολλή συζήτηση για τη φυσική του κατάσταση.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες στον λογαριασμό του στο Instagram από το σπίτι, όπου μαζί με τους γονείς του ετοίμαζαν παραδοσιακή βλάχικη χορτόπιτα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα εμφανίζεται ημίγυμνος, την ώρα που ανοίγει φύλλο, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους followers του, οι οποίοι σχολίασαν έντονα την εντυπωσιακή του φόρμα στα 52 του χρόνια.

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Στα υπόλοιπα καρέ, ο ίδιος συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της παρασκευής, με τον πατέρα του να τον βοηθά και τη μητέρα του να δίνει οδηγίες, κρατώντας τον… έλεγχο της κουζίνας.

«Παραδοσιακή πίτα με άγρια χόρτα και μυρωδικά. Βλάχικη χορτόπιτα. Συνεργασία πατέρα και γιου, πάντα υπό την άγρυπνη καθοδήγηση της μητέρας», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια.