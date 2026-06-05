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Viral έγινε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε την Δευτέρα (2/6) στα social media και δείχνει ένα ανθρωποειδές ρομπότ να κλωτσάει κατά λάθος ένα μικρό παιδί, σωριάζοντάς το στο έδαφος.

Το περιστατικό συνέβη κατά την διάρκεια επίδειξης και στο σημείο βρίσκονταν δεκάδες μικρά παιδιά, που ήθελαν να απολαύσουν τις δυνατότητες του ανθρωποειδούς ρομπότ.

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Ωστόσο σε μία ανύποπτη στιγμή, ένα μικρό παιδί βρέθηκε μάλλον στο λάθος σημείο, καθώς δέχτηκε χτύπημα στο στομάχι από το ρομπότ, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Το συγκεκριμένο βίντεο έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στα social media, ωστόσο αρκετές είναι και οι αντιδράσεις, καθώς ορισμένοι θίγουν ζητήματα ασφαλείας, αδυνατώντας να καταλάβουν πώς γίνεται σε μία τέτοια επίδειξη να βρίσκονται δεκάδες μικρά παιδιά σε τόσο μικρή απόσταση.

Robot Landed a Brutal Kick on Child’s Stomach, Leaving Him Curled Up on the Ground.



Operators fault or parents negligence? pic.twitter.com/F4gtmkW0f9 — Eren Chen (@ErenChenAI) June 2, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά

Τα περιστατικά με ατυχήματα που πρωταγωνιστούν ρομπότ δεν είναι κάτι νέο. Σε δημόσιες επιδείξεις ανθρωποειδών ρομπότ, όπως αυτές που αναπτύσσονται από εταιρείες ρομποτικής και τεχνολογίας έχουν καταγραφεί περιστατικά απώλειας ισορροπίας, απότομων κινήσεων ή λάθος εκτέλεσης εντολών. Αν και συνήθως πρόκειται για μικροατυχήματα χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, τέτοια γεγονότα προκαλούν ανησυχία, ειδικά όταν βρίσκονται κοντά θεατές.

Η συζήτηση που ανοίγει κάθε φορά σε ένα τέτοιο περιστατικό παραμένει η ίδια: Προχωρά η τεχνολογία πιο γρήγορα από τα πρωτόκολλα ασφάλειας; Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα ρομπότ δεν «δρουν με πρόθεση», αλλά τα λάθη στον προγραμματισμό, στους αισθητήρες ή στην ανθρώπινη επίβλεψη μπορούν να οδηγήσουν σε απρόβλεπτες συμπεριφορές.