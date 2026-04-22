Ζει σαν σύγχρονος «Δίας» ανάμεσα σε Μονακό, Ντουμπάι και Παρίσι, μαγνητίζοντας τα βλέμματα σε TikTok και Instagram. Ο λόγος για τον Ιλάν Τομπιάνα (Ilan Tobianah), έναν Γάλλο δικηγόρο ακινήτων που εξελίχθηκε σε influencer-φαινόμενο χάρη στον πολυτελή και εκκεντρικό τρόπο ζωής του, ο οποίος τον έχει μετατρέψει σε διαδικτυακό viral πρόσωπο με παγκόσμια απήχηση.

Ο Ιλάν Τομπιάνα, γνωστός στα social media ως «Δίας του Παρισιού», έχει γίνει διαδικτυακό φαινόμενο χάρη στην επιβλητική εμφάνιση και τον εκκεντρικό, πολυτελή τρόπο ζωής του. Γεννημένος το 1971 στο Παρίσι, ξεκίνησε την καριέρα του ως δικηγόρος ακινήτων και συνεργάστηκε με μεγάλα γραφεία, εξυπηρετώντας εύπορους πελάτες.

Στη συνέχεια επεκτάθηκε σε επενδύσεις, μοντελινγκ και συνεργασίες με luxury brands, χτίζοντας σημαντική περιουσία. Η φήμη του εκτοξεύτηκε όταν άρχισε να μοιράζεται εικόνες από ταξίδια, supercars και πολυτελείς εμφανίσεις, συχνά με χαλαρό στυλ, αχτένιστος ή ξυπόλυτος.

Η χαρακτηριστική του εμφάνιση με λευκή γενειάδα και μακριά ασημένια μαλλιά ενίσχυσε τη σύγκριση με τον αρχαίο Δία, καθιερώνοντάς τον ως μία από τις πιο ιδιαίτερες φιγούρες της σύγχρονης διαδικτυακής κουλτούρας.

The barefoot billionaire who defies all conventions pic.twitter.com/koXeiUKlSy — Darcie (@Darcie1387) April 20, 2026

Ωστόσο, αν και πλασάρεται ως δισεκατομμυριούχος, δεν είναι.

Η περιουσία του 56χρονου Τομπιάνα εκτιμάται από 50 έως 150 εκατομμύρια δολάρια και οι πηγές εισοδήματός του περιλαμβάνουν το δικηγορικό του γραφείο, τις επιχειρήσεις στον τομέα των ακινήτων, τις συνεργασίες με εμπορικά σήματα, καθώς και τις δραστηριότητές του στον κινηματογράφο.

Για καιρό υπήρχαν έντονες φήμες για την προσωπική ζωή του μυστηριώδους «Δία», όμως από τις αρχές του 2023 φαίνεται πως έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο της Ρεμπέκα Γιόσου, μοντέλου από την Εσθονία, η οποία στα social media αυτοαποκαλείται «θεά Αφροδίτη».

(Με πληροφορίες από thisisriviera.fr, glowceleb.com)

