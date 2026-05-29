Η συνεχής παρακολούθηση ειδήσεων, βίντεο και αναρτήσεων μέσω του κινητού τηλεφώνου έχει μετατραπεί για πολλούς σε μια καθημερινή συνήθεια με σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική ευεξία. Το φαινόμενο, γνωστό ως doomscrolling, φαίνεται να αφορά πλέον μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα τις νεότερες ηλικίες, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας πανελλαδικής έρευνας της MARC.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 21 Μαΐου 2026 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας από την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και τη UNICEF και κατέγραψε την αυξημένη έκθεση των πολιτών σε αρνητικό περιεχόμενο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει στην καθημερινότητά τους.

Ο όρος doomscrolling περιγράφει τη συνεχή και επαναλαμβανόμενη κατανάλωση αρνητικών ειδήσεων ή περιεχομένου που προκαλεί άγχος. Πρόκειται για τη συνήθεια κατά την οποία ο χρήστης συνεχίζει να παρακολουθεί ειδήσεις που αφορούν πολέμους, εγκλήματα, οικονομικές δυσκολίες, ασθένειες ή κοινωνικά ζητήματα, ακόμη κι όταν αυτές επηρεάζουν αρνητικά τη συναισθηματική του κατάσταση.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συμπεριφορά αυτή ενισχύεται από τους αλγορίθμους των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι προωθούν συχνά περιεχόμενο που προκαλεί έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις και παρατείνει τον χρόνο παραμονής των χρηστών στις εφαρμογές.

Κατά την τοποθέτησή της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι «τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πραγματικά ανησυχητικά για τη χώρα μας και για τα παιδιά μας και πρέπει να δράσουμε άμεσα. Στο μέλλον θα έχουμε πρόβλημα, όχι μόνο ψυχικής υγείας αλλά και Δημοκρατίας. Θα έχουμε πολίτες που δεν θα μπορούν να ελέγξουν αν κάτι είναι αλήθεια ή ψέμα, σωστό ή λάθος. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε να στερήσουμε από μία γενιά την ευκαιρία στη σκέψη. Μιλάμε για την Ελλάδα, για τη χώρα που γέννησε τη φιλοσοφία, τη Δημοκρατία και τη σημασία της κριτικής σκέψης. Άρα, δεν είναι μόνο θέμα ψυχικής υγείας. Η υγεία, η παιδεία και η οικογένεια αποτελούν θεμελιώδεις προτεραιότητες της κυβέρνησης, και οι πολιτικές πρόληψης και προαγωγής υγείας οφείλουν να ξεκινούν από τον πυρήνα της κοινωνίας, δηλαδή την οικογένεια και το σχολείο.»

Τα social media ως βασική πηγή ενημέρωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα social media έχουν αναδειχθεί στην κύρια πηγή ενημέρωσης για το 40,4% των πολιτών, ξεπερνώντας την τηλεόραση που συγκεντρώνει ποσοστό 35% και τις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες με 18%.

Ποιο περιεχόμενο οδηγεί συχνότερα σε doomscrolling

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι το περιεχόμενο που τους παρασύρει συχνότερα σε ατελείωτη κατανάλωση αρνητικών ειδήσεων σχετίζεται κυρίως με εγκλήματα και βία (45,8%).

Ακολουθούν οι ειδήσεις για θέματα υγείας και πανδημίες (33,5%), οι πολιτικές εξελίξεις (29,5%), οι πολεμικές συγκρούσεις (29%), η οικονομική ανασφάλεια (28,5%), οι κοινωνικές αδικίες (28,4%) και η κλιματική κρίση ή οι φυσικές καταστροφές (19%).

Οι συνέπειες στην ψυχική κατάσταση

Η παρατεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τη συναισθηματική κατάσταση των χρηστών.

Το 42,7% δηλώνει ότι αισθάνεται λυπημένο μετά από πολύωρη ενασχόληση με αρνητικές ειδήσεις και αναρτήσεις, το 30,9% αγχωμένο, το 27,9% θυμωμένο και το 21,6% κουρασμένο.

Παράλληλα, το 53,5% των ερωτηθέντων απαντά ότι το doomscrolling επηρεάζει πολύ ή αρκετά τη διάθεσή του. Το 40,6% θεωρεί ότι επηρεάζει τον ύπνο του, ενώ το 39,6% αναφέρει επιπτώσεις στην παραγωγικότητα ή τη συγκέντρωσή του.

Δεν είναι τυχαίο ότι το 62% των συμμετεχόντων χαρακτηρίζει το doomscrolling ως μεγάλο ή πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους νέους

Ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα στις ηλικίες 17 έως 24 ετών. Το 50,2% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τα social media πολλές φορές μέσα στην ημέρα και το 39% καθημερινά. Συνολικά, το 89,2% των νέων χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης σε καθημερινή βάση και με ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα.

Παράλληλα, το 41,4% αναφέρει ότι πολύ συχνά κοιμάται αργότερα από όσο θα ήθελε επειδή παρέμεινε στο κινητό του τηλέφωνο, ενώ άλλο ένα 22,8% δηλώνει ότι αυτό συμβαίνει συχνά. Έτσι, σχεδόν δύο στους τρεις νέους (64,2%) συνδέουν την καθυστερημένη ώρα ύπνου με τη χρήση του κινητού.

Υψηλή αποδοχή μέτρων περιορισμού

Η έρευνα καταγράφει σημαντική υποστήριξη σε προτάσεις που στοχεύουν στον περιορισμό του φαινομένου.

Το 88% συμφωνεί με τη ρύθμιση των αλγορίθμων των πλατφορμών, το 84,9% με κανόνες που θα περιορίζουν την «ατελείωτη κύλιση» στις εφαρμογές και το 84,8% με ειδοποιήσεις που θα εμφανίζονται μετά από παρατεταμένη χρήση.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αποδοχή της ένταξης της «ψηφιακής ευημερίας» στο σχολικό πρόγραμμα, καθώς το σχετικό ποσοστό φτάνει το 89,6%. Υψηλή στήριξη καταγράφεται επίσης για τα εργαλεία γονικού ελέγχου, την επαλήθευση ηλικίας στις πλατφόρμες και την πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας για άτομα που εμφανίζουν προβληματική χρήση των social media.

Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι το doomscrolling έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας περιστασιακής διαδικτυακής συνήθειας και εξελίσσεται σε ένα φαινόμενο με ουσιαστικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα, ιδιαίτερα των νέων που περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας συνδεδεμένοι στις ψηφιακές πλατφόρμες.

