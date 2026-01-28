«Πέρασα συγκλονιστικά στην τηλεόραση» παραδέχεται η Μαριάντα Πιερίδη. «Ακόμα έχω άγνοια τηλεοπτικού κινδύνου». Μετά τη συμμετοχή της στο J2US, ο Θέμης Μάλλης της έκανε πρόταση να παρουσιάσει το καλοκαιρινό πρωινό του Open. «Ακόμα και με τον Τριαντάφυλλο μπορούσα να συννενοηθώ γιατί είναι σαν 5χρονο παιδί. Του φερόμουν όπως φερόμουν στον γιο μου, το λέω πολύ γλυκά. Ό,τι λέει το λέει πάντα αθώα, δεν έχει κακία μέσα του».

Το επόμενό της τηλεοπτικό βήμα ήταν στον ΣΚΑΪ, δίπλα στον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Δεν υπήρχε χημεία μεταξύ μας. Προφανώς δεν χωρούσα σε αυτά που είχε στο δικό του μυαλό. Δεν νιώθω ότι έκανα κάτι λάθος απέναντί του.

«Υπάρχουν εκπομπές που δεν τις επιλέγω γιατί νιώθω ότι είμαι πιο ενημερωμένη από εκείνους, τους στέλνω και μηνύματα» παραδέχεται Μαριάντα Πιερίδη που δεν διστάζει να ομολογήσει ότι της λείπει η τηλεόραση.

Για την Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Δεν μπορώ ακούω απόψεις “τι μάνα είναι αυτή που κάνει έτσι το παιδί της”. Ναι φίλε μου έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι γουστάρει. Είναι μια λεπτή γραμμή που δεν θα έπρεπε να την έχουν περάσει κάποιοι».

Με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Ναταλία Γερμανού το 2009 στο Villa Mercedes.

«Με τον γιο μου βγαίνουμε κάποιες φωτογραφίες, αλλά κρατάμε πολλά πράγματα για εμάς. Είμαστε σε συννενόηση με τον μπαμπά του αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε πάντα την ίδια άποψη»

«Ο πρώην σύζυγός μου γνώρισε τον γιο μου όταν ήταν βρέφος και θεώρησε ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί μια αγκαλιά. Με τον σύντροφό μου τώρα, που ο γιος μου είναι 11 χρονών, έχουμε επιλέξει να έχει ο καθένας το σπίτι του. Έχει κι εκείνος ένα παιδάκι, είναι ένας εξαιρετικός μπαμπάς και πολύ καλός άνθρωπος.

Η Μαριάντα Πιερίδη με τον σύντροφό της, Πάνο Ιωάννου.

Για την απιστία: «Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να απατήσω. Δεν είναι για όλους έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει να κοιτάνε δεξιά και αριστερά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι άρρωστοι με αυτό. Όταν μου συνέβη, είπα ότι πρέπει να τελειώσει η σχέση γιατί γνωρίζω ότι όταν γίνει μία φορά, θα ξαναγίνει.

«Έχω δεχτεί κακοποιητική συμπεριφορά σε σχέση, ήμουν πιο μικρή. Όταν υπάρξει λεκτική βία, θα υπάρξει και σωματική. Στη δική μου την περίπτωση έτσι ξεκίνησε». Η Μαριάντα Πιερίδη περιγράφει το δικό της βίωμα, όταν ο άνθρωπος με τον οποίο συζούσε τη χαστούκισε τόσο δυνατά που χτύπησε το κεφάλι της στη ντουλάπα. Όταν κάλεσε τη μητέρα της, εκείνη της είπε ότι δεν αξίζει να χωρίσει για ένα χαστούκι, αλλά ευτυχώς για εκείνη, δεν την άκουσε.

Τι θυμάται περισσότερο η Μαριάντα Πιερίδη από τη τριετή συνεργασία της με τον Νότη Σφακιανάκη και πως την είχε στηρίξει τότε σε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και πότε μίλησε μαζί του τελευταία φορά; «Θεωρώ ότι είναι επιλογή του να μην επιστρέψει στις πίστες».

Μαριάντα Πιερίδη: «Θα έπρεπε να ειπωθούν πολλές συγγνώμες για να συνεργαστώ ξανά με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα»

Υπάρχουν Έλληνες τραγουδιστές που κερδίζουν 30000 ευρώ τη βραδιά; «Ναι, αλλά πόσοι είναι αυτοί οι καλλιτέχνες. Όλοι οι υπόλοιποι που δουλεύουν κάτω από εκείνους. Η νύχτα δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες δουλειές, γι’ αυτό δεν βγαίνει κάτι κακό προς τα έξω».

«Έφυγα από τη νύχτα όταν ήμουν 7 μηνών έγκυος. Ήταν δική μου επιλογή να μείνω εκτός για ένα διάστημα. Δεν μπορούσα να αφήσω τον Νικόλα σε κάποιον άλλον. Δεν είχα βοήθεια. Βέβαια τώρα το πληρώνω».

Με τον γιο της, Νικόλα.

«Αν πήγαινα τον χρόνο πίσω θα άλλαζα μια επιλογή που έκανα. Θεωρώ ότι έχω κάνει ένα λάθος. Στη δισκογραφία, δεν περνούσε τόσο πολύ από το χέρι μου. Δεν μπορούσα να πατήσω πόδι».

«Κάναμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το «Αγνοείται» με τον Μάριο Ψιμόπουλο στην Panik. Προχωράμε βήμα βήμα, δεν βιάζομαι».

Η Μαριάντα Πιερίδη αποκαλύπτει ότι είχε δεχτεί προσέγγιση για το Real View, αλλά οι συζητήσεις δεν προχώρησαν. Με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα θα συνεργαζόταν ξανά; «Όχι. Θα έπρεπε να ειπωθούν πολλές συγγνώμες για να μπορέσω να το συζητήσω. Ο χρόνος κάνει τη δουλειά του όταν καταλαβαίνουμε αμφότεροι. Αν συναντήσω τον Λάμπρο θα τον αγκαλιάσω».

Μια τραγουδίστρια που έχει κλείσει τα 50 έχει το “δικαίωμα” να εμφανίζεται σέξι στην πίστα; «Δεν μου πέφτει λόγος» απαντάει κατηγορηματικά η Μαριάντα Πιερίδη. «Να βγω στη σκηνή με ένα κορμάκι να τραγουδήσω; Τώρα δεν θα το έκανα. Η Δέσποινα Βανδή καλά κάνει και το κάνει, είναι ωραία σκηνοθετημένο».

«Πεθαίνω για τον Ακύλα. Το πρωί που σηκωνόμαστε με τον γιο μου βάζουμε το Ferto»

