Το GNTM έκανε πρεμιέρα στο Star την περασμένη Παρασκευή, ενώ το μεσημέρι της Πέμπτης προβλήθηκε σε επανάληψη το πρώτο επεισόδιο. Ανάμεσα σε εκείνους που το παρακολούθησαν πρώτη φορά ήταν η Μαριάντα Πιερίδη, που όπως εξήγησε στη HuffPost, αισθάνθηκε πολύ άσχημα με μια κριτική της Ηλιάνας Παπαγεωργίου κυρίως επειδή δίπλα της βρισκόταν ο 11χρονος γιος της.

Αφορμή στάθηκε η εμφάνιση μιας εντυπωσιακής παίκτριας από την Κύπρο ηλικίας 33 ετών, η οποία μάλιστα έγινε μητέρα στα 20 της χρόνια, γεγονός που την ανάγκασε να βάλει μια άνω τελεία στα όνειρά της. Όπως αποκάλυψε μάλιστα στους κριτές, η ίδια της η κόρη ήταν εκείνη που την παρακίνησε να λάβει μέρος στο GNTM αντί να πάνε διακοπές.

Advertisement

Advertisement

Σε αντίθεση με τους άλλους κριτές, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν έτοιμη να την απορρίψει από την αρχή και μάλιστα δεν ήθελε καν να τη δει με μαγιό, γεγονός που ενόχλησε τη Μαριάντα Πιερίδη, που έχει επίσης Κυπριακή καταγωγή, χωρίς όμως να γνωρίζει προσωπικά την κοπέλα που διαγωνίστηκε ή κάποιον από το περιβάλλον της.

«Είναι πολύ ωραία γυναίκα» σχολίασε η 37χρονη παρουσιάστρια την ώρα που η κοπέλα είχε πάει να αλλάξει, «δεν νομίζω ότι είναι πια στην ηλικία για να κάνει καριέρα». Η Ζενεβιέβ Μαζαρί ήταν η πρώτη που διαφώνησε έντονα μαζί της αποθεώνοντας την παίκτρια, ενώ στη συνέχεια ο Έντι Γαβριηλίδης τη χαρακτήρισε «Λάρα Κροφτ» για το καλογυμνασμένο κορμί της.

«Εγώ βλέπω μια γυναίκα που έχει μείνει 10 χρόνια πίσω. Και στην πόζα και στην αντίληψη και στο περπάτημα.» της είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δίνοντάς της αρνητική ψήφο. «Έχεις κάνει την οικογένειά σου και έχεις βάλει τα πράγματα σε ένα κουτί».

Η οργισμένη αντίδραση της Μαριάντας Πιερίδη

Λίγες ώρες μετά η Μαριάντα Πιερίδη έκανε μια ανάρτηση στο Instagram και το Tik Tok κατακεραυνώνοντας την Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Άντε γιατί θα τρελαθούμε τώρα! Έτρωγα όταν έβλεπα το συγκεκριμένο στιγμιότυπο και μου έπεσε η μπουκιά από το στόμα!» έγραψε η 52χρονη τραγουδίστρια σπεύδοντας να υπερασπιστεί την καλλονή παίκτρια.

@mariantaspieridi Άντε γιατί θα τρελαθούμε τώρα! Έτρωγα όταν έβλεπα το συγκεκριμένο στιγμιότυπο και μου έπεσε η μπουκιά από το στόμα!!!🤦🏼‍♀️ ♬ πρωτότυπος ήχος – Pieridi S Mariada

«Ποια είσαι εσύ που θα της πεις “όχι, δεν μπορείς πια, έχεις μεγαλώσει”» συνέχισε η Μαριάντα Πιερίδη. «Τι φάση με τον ηλικιακό ρατσισμό. Γιατί σε αυτό το πανέμορφο πλάσμα πρέπει να δείξουμε όλη μας την κακία; Μήπως έχουμε κάποιο απωθημένο πίσω; Και γιατί πρέπει να το βγάλεις πάνω σε αυτή τη γυναίκα; Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Μόνο αυτό».