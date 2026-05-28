Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Σίνθια Ερίβο μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με την Αριάνα Γκράντε, διαψεύδοντας ουσιαστικά όσους θεωρούν πως η φιλία τους δεν είναι αληθινή.

Οι δύο καλλιτέχνιδες συνεργάστηκαν στην κινηματογραφική μεταφορά του Wicked, περνώντας μαζί μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο γυρισμάτων και προώθησης των ταινιών «Wicked (2024)» και «Wicked: For Good (2025)».

Advertisement

Advertisement

Σε συνέντευξή της στο Variety, η Σίνθια Ερίβο αναφέρθηκε στις φήμες που κυκλοφόρησαν γύρω από τη σχέση τους και εξήγησε πως πολλοί αμφισβήτησαν το κατά πόσο οι δυο τους είναι πραγματικά κοντά.

Όπως είπε: «Νομίζω ότι ο κόσμος δεν πίστευε ότι όντως ήμασταν φίλες» και πρόσθεσε: «Αλλά αυτό συμβαίνει επειδή δεν με γνωρίζουν πολύ καλά. Αν είμαι φίλη με κάποιον, τότε είμαι πραγματικά. Αν δεν είμαι, τότε, δεν είμαι».

Cynthia Erivo Addresses Whether She’s ‘Actually Friends’ With Ariana Grande After ‘Wicked’https://t.co/C0gje4KLdc — billboard (@billboard) May 27, 2026

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης πως η επικοινωνία τους συνεχίζεται μέχρι σήμερα σχεδόν καθημερινά, τονίζοντας ότι η πραγματικότητα διαφέρει αρκετά από την εικόνα που έχει δημιουργηθεί δημόσια για εκείνες.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Έχει πολύ ενδιαφέρον να παρατηρεί κανείς ποια είναι η αντίληψη του κόσμου για εμάς σε σύγκριση με το ποια είναι η πραγματικότητα» και συνέχισε: «Πολλοί “ψυχολόγοι” από τα σπίτια τους αποφασίζουν ποιες είμαστε, τι περνάμε, τι κάνουμε και γιατί».

Η Σίνθια Ερίβο αναφέρθηκε ακόμη και στο περιστατικό που σημειώθηκε τον Νοέμβριο στη Σιγκαπούρη, όταν ένας άντρας πλησίασε επιθετικά την Αριάνα Γκράντε κατά τη διάρκεια πρεμιέρας του σίκουελ.

Περιγράφοντας τη στιγμή, είπε: «Η άμεση αντίδρασή μου ήταν: “Πάρτε τον μακριά από εμάς”. Και αυτό που δεν μπορούσε να δει ο κόσμος είναι ότι δεν άφηνε την Γκράντε. Δεν την άφηνε. Οπότε, συνέχισα να τον σπρώχνω για να τον απομακρύνω», χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «τρομακτικό».