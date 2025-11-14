Σε πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν από διάφορες οπτικές, η Γκράντε η οποία υποδύεται τη Γκλίντα περπατούσε στο κίτρινο χαλί του Universal Studios Singapore μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Μισέλ Γιό, Σίνθια Ερίβο και Τζεφ Γκόλντμπλουμ, όταν ξαφνικά ένας άνδρας με λευκό μπλουζάκι και σορτς έτρεξε προς το μέρος της και την άρπαξε.

Ο άνδρας, με μακριά μαύρα μαλλιά και μπλε ανταύγειες, πέρασε το χέρι του γύρω της και την τράβηξε κοντά του, ενώ εκείνη προσπαθούσε να απομακρυνθεί. Αμέσως η Σίνθια Ερίβο η οποία υποδύεται την Ελφάμπα επενέβη αποφασιστικά, μπαίνοντας ανάμεσά τους και φωνάζοντας στον εισβολέα. Σύντομα η ασφάλεια τον απομάκρυνε.

Reuters

Η Γκράντε φαινόταν ιδιαίτερα ταραγμένη, παίρνοντας βαθιές ανάσες καθώς η Ερίβο και η Γιό την παρηγορούσαν.

Οι θαυμαστές αναγνώρισαν γρήγορα τον άνδρα ως τον Τζόνσον Γουέν, γνωστό στο διαδίκτυο ως «Pyjama Man». Ο ίδιος ανάρτησε μάλιστα βίντεο του περιστατικού στο Instagram, γράφοντας: «Dear Ariana Grande, Thank you for letting me jump on the yellow carpet with you ».

Ο Γουέν έχει ιστορικό παρόμοιων παρεμβάσεων σε εκδηλώσεις διασήμων: τον Ιούνιο ανέβηκε στη σκηνή δίπλα στην Κέιτι Πέρι, ενώ τον Αύγουστο εισέβαλε σε συναυλία του Δε Γουίκεντ πριν τον απομακρύνει η ασφάλεια.

Η Γκράντε έχει μιλήσει στο παρελθόν για το PTSD που αντιμετώπισε μετά τη βομβιστική επίθεση στο Manchester Arena το 2017, που άφησε 22 νεκρούς. Σε συνέντευξή της στη British Vogue το 2018 είχε δηλώσει: «Ναι, είναι κάτι πραγματικό. Ξέρω καλά τις οικογένειες και τους θαυμαστές μου που υπέφεραν τρομερά… Είναι δύσκολο να μιλάω γι’ αυτό χωρίς να κλαίω».

Στην ίδια συνέντευξη είχε αναφερθεί και στο άγχος που τη συνοδεύει εδώ και χρόνια: «Πιστεύω πως πολύς κόσμος έχει άγχος, ειδικά αυτή την περίοδο… Το δικό μου άγχος έχει… άγχος. Πάντα το είχα, απλώς δεν μιλούσα γι’ αυτό».

Με πληροφορίες από people.com

