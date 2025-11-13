Για την ψυχική της υγεία στην διάρκεια της ταινίας «A Star Is Born» το 2018 με τον Μπράντλει Κούπερ μίλησε η Lady Gaga στο περιοδικό Rolling Stone. Αν και η συνέντευξη έγινε πριν από χρόνια, κυκλοφόρησε τώρα, με την 39χρονη τραγουδίστρια να αποκαλύπτει ότι έπαιρνε λίθιο.

«Έκανα το “A Star Is Born” με λίθιο» είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενη στα δύσκολα γυρίματα της ταινίας τον Απρίλιο με Ιούνιο του 2017.

Το λίθιο χρησιμοποιείται για μια σειρά από ψυχικές παθήσεις, όπως η μανία (αίσθημα έντονου ενθουσιασμού και υπερκινητικότητας), η υπομανία (όπως η μανία, αλλά λιγότερο σοβαρή), η διπολική διαταραχή, όπου η διάθεσή αλλάζει μεταξύ πολύ υψηλού (μανία) και πολύ χαμηλού (κατάθλιψη), η σχιζοφρένεια και ορισμένοι τύποι κατάθλιψης, σύμφωνα με το Health Direct.

Η Gaga, είχε παραδεχθεί ότι στην παγκόσμια περιοδεία της Joanne, που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017 και σταμάτησε τον Φεβρουάριο του 2018, πως αντιμετώπιζε ψυχωσικά θέματα τα οποία την ανάγκασαν να ακυρώσει τις τελευταίες 10 συναυλίες της καθώς πάλευε με χρόνιο πόνο.

«Υπήρξε μια μέρα που η αδερφή μου μού είπε: «Δεν βλέπω πια την αδερφή μου», είπε στο Rolling Stone. «Ακύρωσα την περιοδεία. Υπήρξε μια μέρα που πήγα στο νοσοκομείο για ψυχιατρική φροντίδα. Χρειαζόμουν να κάνω ένα διάλειμμα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα… Κατέρρευσα εντελώς. Ήταν πραγματικά τρομακτικό. Υπήρξε μια εποχή που δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να γίνω καλύτερα… Νιώθω πραγματικά τυχερή που είμαι ζωντανή. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται δραματικό, αλλά ξέρουμε πώς μπορεί να πάει αυτό».

Αναφερόμενη στον αρραβωνιαστικό της Michael Polansky είπε ότι ήταν ένας από τους λόγους που επέστρεψε στην καλή υγεία της. «Το να είμαι ερωτευμένη με κάποιον που νοιάζεται για τον πραγματικό μου εαυτό έκανε πολύ μεγάλη διαφορά… πως μαθαίνεις να είσαι ο εαυτός σου με κάποιον όταν δεν ξέρεις πώς να είσαι ο εαυτός σου με κανέναν;» είπε η Gaga λέγοντας ότι τώρα νιώθει «ένας υγιής, ολοκληρωμένος άνθρωπος».

«Δεν είμαι πια εθισμένη στην αδρεναλίνη… Κάποτε μου άρεσε αυτό το συναίσθημα», είπε αναφερόμενη στην περιοδεία της Mayhem Ball τον Ιούλιο του 2025, όπου ήταν ένας πραγματικά άλλος άνθρωπος καθώς τώρα μπορεί και αντιμετωπίζει τις κρίσεις πανικού και προχωρά μπροστά.

Πηγή: justjared.com