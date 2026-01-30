Πολλοί θαυμαστές της Αριάνα Γκράντε έμειναν με άδεια χέρια όταν τα εισιτήρια για την περιοδεία «Eternal Sunshine» βγήκαν προς πώληση τον περασμένο Σεπτέμβριο και εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety.

Ωστόσο τώρα, η Ticketmaster ανακοίνωσε ότι συνεργάστηκε με την ποπ σταρ και την ομάδα της προκειμένου να ανακτηθούν τα εισιτήρια που είχαν αγοραστεί από άτομα που παραβίασαν τους όρους χρήσης και να τα διαθέσει απευθείας στους θαυμαστές τον επόμενο μήνα.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ticketmaster εξήγησε ότι τον Οκτώβριο συνεργάστηκε με την ομάδα της περιοδείας προκειμένου να ακυρώσει ένα «μικρό ποσοστό» εισιτηρίων τα οποία παραβίαζαν τους όρους αγοράς. Την περίοδο εκείνη, η εταιρεία είχε στείλει email σε θαυμαστές που είχαν αγοράσει αυτά τα εισιτήρια από δευτερογενείς πηγές, ενημερώνοντάς τους ότι τα εισιτήριά τους είχαν ακυρωθεί και ότι, κατόπιν αιτήματος της περιοδείας, θα είχαν την ευκαιρία να τα αγοράσουν ξανά αν κάποια από αυτά ήταν ξανά διαθέσιμα.

«Η προτεραιότητά μας είναι να διατεθούν αυτά τα εισιτήρια απευθείας στους θαυμαστές», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι θαυμαστές θα μπορούν να αποκτήσουν εισιτήρια μέσω μιας «διαδικασίας αίτησης», ή συστήματος κλήρωσης, τον Φεβρουάριο. Οι θαυμαστές των οποίων τα εισιτήρια είχαν ακυρωθεί στη δευτερογενή αγορά θα έχουν προτεραιότητα με το νέο σύστημα.

Η ίδια η Γκράντε σχολίασε την ανακοίνωση της Ticketmaster αναρτώντας την στα Instagram Stories της, προσθέτοντας: «Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ και ευχαριστώ για την υπομονή σας. Περισσότερες πληροφορίες σύντομα».

Η ποπ σταρ επιστρέφει στη σκηνή με την περιοδεία «Eternal Sunshine», την πρώτη μετά από επτά χρόνια. Η περιοδεία ξεκινά στις 6 Ιουνίου στο Oakland Arena και θα περιλαμβάνει εμφανίσεις σε Λος Άντζελες, Μπρούκλιν και Ατλάντα μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε συνέντευξή της τον Νοέμβριο, είχε δηλώσει ότι αυτή η περιοδεία ίσως είναι η «τελευταία της μεγάλη εμφάνιση» και «ίσως να μην ξανασυμβεί για πολύ καιρό».

Με πληροφορίες από Variety