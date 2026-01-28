Η Lady Gaga επανερμηνεύει το εμβληματικό τραγούδι τίτλων της παιδικής σειράς «Mister Rogers’ Neighborhood» για μια νέα διαφήμιση του Super Bowl, σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline.

Η διεθνούς φήμης σταρ πρωταγωνιστεί σε διαφημιστικό σποτ της εταιρείας Real Estate, Redfin και Rocket, στο οποίο διασκευάζει το τραγούδι «Won’t You Be My Neighbor?», που είχε ερμηνεύσει ο Φρεντ Ρότζερς στην κλασική σειρά του PBS.

«Σκέφτομαι τις πρώτες μου παιδικές αναμνήσεις, όταν έβλεπα τον Mister Rogers, και το πόσο σημαντικός ήταν για τους ανθρώπους, ειδικά για τα παιδιά που τον παρακολουθούσαν από το σπίτι τους», αναφέρει η Lady Gaga στο preview της διαφήμισης.

Το διαφημιστικό παρουσιάζει τη δημιουργία της διασκευής βήμα-βήμα, μέχρι τη στιγμή που η τραγουδίστρια προσθέτει στο τέλος τη χαρακτηριστική «Lady Gaga» πινελιά της.

«Ο Mister Rogers ήταν ξεκάθαρα ένας άνθρωπος που εκπροσωπούσε αξίες», λέει η τραγουδίστρια στη διαφήμιση. «Η ανάγκη να επαναφέρουμε στο σήμερα το συγκεκριμένο τραγούδι είναι πιο μεγάλη από ποτέ. Θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι με αληθινό συναίσθημα, το οποίο να διατηρεί την αγνότητα και την ομορφιά της αρχικής εκδοχής, αλλά ταυτόχρονα να το παρουσιάζει με έναν νέο τρόπο», κατέληξε.

Το τραγούδι της παιδικής σειράς ταξιδεύει σε μία άλλη εποχή, όπου κυριαρχούσαν θετικά μηνύματα για τη δύναμη της κοινότητας και τη σημασία της αλληλεγγύης, σκέψεις οι οποίες συγκρούονται εμφανώς με την πραγματικότητα της σημερινής Αμερικής.

