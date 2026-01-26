Ο Γιώργος Λάνθιμος κάνει το ντεμπούτο του στον μαγικό κόσμο του Super Bowl. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του The Hollywood Reporter, ο διεθνής Έλληνας σκηνοθέτης, η νέα ταινία του οποίου «Βουγονία» απέσπασε 4 υποψηφιότητες στα Όσκαρ 2026, υπογράφει τη διαφημιστική καμπάνια γνωστού αμερικανικού food delivery app.

Το Grubhub έδωσε στη δημοσιότητα το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου, ένα teaser της καμπάνιας, διάρκειας 15 δευτερολέπτων, που παραπέμπει ευθέως στο σκηνοθετικό στυλ του Λάνθιμου, με πρόσωπα τα οποία μοιάζουν βγαλμένα απευθείας από τον κινηματογραφικό του σύμπαν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. «Αυτόν τον Φεβρουάριο, ένα food delivery app θα αποδείξει επιτέλους ότι εννοεί όσα λέει», ακούγεται να λέει μια φωνή.

Το υπόλοιπο διαφημιστικό παραμένει προς το παρόν επτασφράγιστο μυστικό.

Το Super Bowl αποτελεί ως γνωστό το μεγαλύτερο αθλητικό, αλλά και διαφημιστικό γεγονός της χρονιάς όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά και διεθνώς και, ενώ ορισμένα brands επιλέγουν το star power διάσημων ηθοποιών του Χόλιγουντ, άλλα επιδιώκουν να δημιουργήσουν κάτι διαφορετικό και αξιομνημόνευτο, ώστε να κερδίσουν την προσοχή του κοινού, «κάτι που φαίνεται πως ισχύει και σε αυτή την περίπτωση», σχολιάζει το THR. Τι ακριβώς έχει δημιουργήσει ο Λάνθιμος; Θα μάθουμε στις 8 Φεβρουαρίου,