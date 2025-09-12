Τα εισιτήρια για την πρώτη περιοδεία μετά από επτά χρόνια, της διεθνούς φήμης σταρ, Αριάνα Γκράντε, τέθηκαν προς πώληση την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου και μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, είχαν ήδη εξαντληθεί.

Η «Eternal Sunshine Tour» σηματοδοτεί την επιστροφή της Γκράντε στη σκηνή μετα από μία πολυετή παρουσία στο χώρο του Χόλιγουντ και στα κινηματογραφικά στούντιο.

Η περιοδεία, η οποία συνοδεύει την κυκλοφορία του έβδομου άλμπουμ της «Eternal Sunshine», πρόκειται να ξεκινήσει στις 6 Ιουνίου 2026 από το Όκλαντ της Καλιφόρνια και περιλαμβάνει 36 εμφανίσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Βρετανία.

Η τελευταία της περιοδεία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, στο πλαίσιο προώθησης των άλμπουμ «Sweetener» και «Thank U, Next».

Από τότε, η Γκράντε έχει επικεντρωθεί στην υποκριτική, κερδίζοντας μάλιστα υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο της ως Glinda στην ταινία «Wicked». Το σίκουελ της ταινίας, με τίτλο «Wicked: For Good», αναμένεται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter