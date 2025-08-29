Η Αριάνα Γκράντε μόλις ανακοίνωσε την πρώτη της περιοδεία μετά από επτά χρόνια, η οποία θα ξεκινήσει το επόμενο καλοκαίρι. Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η μεγάλη σταρ θα ταξιδέψει και στην Βρετανία για πέντε συνεχόμενες συναυλίες στο Λονδίνο.

Η περιοδεία, με τίτλο «The Eternal Sunshine Tour», πήρε το όνομά της από το πιο πρόσφατο άλμπουμ της τραγουδίστριας, το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2024.

Από τότε, η Γκράντε έχει επικεντρωθεί στην υποκριτική, κερδίζοντας μάλιστα υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο της ως Glinda στην ταινία «Wicked». Το σίκουελ της ταινίας, με τίτλο «Wicked: For Good», αναμένεται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Νοέμβριο.

«Ευγνώμων, ενθουσιασμένη και γεμάτη έμπνευση»

To «The Eternal Sunshine Tour» θα ξεκινήσει από το Όκλαντ της Καλιφόρνια στις 6 Ιουνίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στο Λονδίνο με πέντε συναυλίες στο O2 Arena στις 15, 16, 19, 20 και 23 Αυγούστου.

Η νέα περιοδεία σηματοδοτεί την επιστροφή της σε live εμφανίσεις, για πρώτη φορά μετά το Sweetener World Tour του 2019.

Τα τελευταία χρόνια η Γκράντε έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος του χρόνου της στον κόσμο του Χόλιγουντ, καθώς συμμετείχε και στην τέταρτη ταινία της σειράς «Meet the Parents», η οποία βρίσκεται ακόμα σε στάδιο παραγωγής. Ωστόσο, τον Ιούλιο διαβεβαίωσε τους θαυμαστές της πως «ετοιμάζεται να τραγουδήσει ξανά για όλους το επόμενο έτος».

«Ήταν πολύ αστείο που υποθέσατε ότι, μόνο και μόνο επειδή ασχολούμαι με τόσα πράγματα, σκοπεύω να εγκαταλείψω το τραγούδι και τη μουσική…!!!», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram.

«Η μουσική ήταν και θα είναι πάντα η σανίδα σωτηρίας μου. Θα πρέπει να υπάρχει χώρος για όλα. Μπορεί να μη μοιάζει ακριβώς όπως παλιά, αλλά τo προτιμώ πολύ περισσότερο όπως το φαντάζομαι τώρα. Διασκεδάζω. Νιώθω ευγνώμων, ενθουσιασμένη και γεμάτη έμπνευση», είπε χαρακτηριστικά.

Η περιοδεία περιλαμβάνει επίσης, τέσσερις συναυλίες στο Λος Άντζελες και άλλες τέσσερις στο Μπρούκλιν, καθώς και στάσεις στο Ώστιν, στην Ατλάντα, στη Βοστώνη, στο Μόντρεαλ και στο Σικάγο.

Υπενθυμίζεται ότι το 2017, η συναυλία της στο Μάντσεστερ, στο πλαίσιο της περιοδείας «Dangerous Woman Tour», αποτέλεσε στόχο βομβιστικής επίθεσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 22 άνθρωποι.

Με πληροφορίες από BBC

