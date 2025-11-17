Όλα τα βλέμματα πάνω τους κατάφεραν να στρέψουν οι Αριάνα Γκράντε και Σίνθια Ερίβο, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τους λάθους λόγους.

Λίγες μέρες πριν από την κυκλοφορία της δεύτερης ταινίας Wicked: For Good, οι δύο σταρ πρωταγωνιστούν σε μερικές παράξενες στιγμές, με αρκετούς να αναρωτιούνται «τι συμβαίνει με αυτές τις δύο».

Σε ένα βίντεο από την περιοδεία προώθησης της πρώτης ταινίας Wicked, φαίνεται η 38χρονη Ερίβο να σταματά μια συνέντευξη για αρκετή ώρα, προκειμένου να διορθώσει κάτι στο διαμαντένιο κολιέ της Γκράντε, χωρίς κανέναν προφανή λόγο.

Αρκετοί σχολίασαν ότι «δεν υπήρχε απολύτως τίποτα λάθος με το κολιέ» και χαρακτήρισαν την κίνηση «παράλογη. Καθώς η Ερίβο πειραματίζεται με το κόσμημα, η Γκράντε σχολιάζει χαριτολογώντας: «Κάτι την ενοχλεί, θα διορθώσει κάτι. Την ξέρω καλά». Η Ερίβο απαντάει: «Συγγνώμη», ισχυριζόμενη ότι κάτι «δεν είναι σωστό», ενώ συνεχίζει να πειράζει το κολιέ.

Es todo muy turbia esta relación y todo lo relacionado a esta película, Ariana Grande literalmente murió desde que conoció a esta negra satánica. Investiguen, carajo, investiguen https://t.co/hZbJT6QOxQ — Iván (@Ivanzaaa2) November 15, 2025

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται λίγο καιρό μετά από διάφορες άλλες αμήχανες στιγμές, στις οποίες πρωταγωνιστούν οι δύο γυναίκες. Πρόσφατα, η Γκράντε παρατηρεί ένα ελικόπτερο που πετάει από πάνω τους, με την Ερίβο να κλαίει κατά την διάρκεια της συνέντευξης και την δημοσιογράφο να γελάει.

WTF is actually wrong with these two!? lol pic.twitter.com/jtkKjBnD3j — American AF 🇺🇸 (@iAnonPatriot) November 16, 2025

Ένα ακόμη περιστατικό που έγινε γνωστό, έλαβε χώρα στην Σιγκαπούρη, κατά την πρεμιέρα του Wicked: For Good, όταν ένας άνδρας όρμησε πάνω στην Αριάνα, με την Ερίβο να σπεύδει σε βοήθεια, θέλοντας να την προστατεύσει.

Ο άνδρας έσπρωξε φωτογράφους και πήγε προς το μέρος της Γκράντε, ενώ το καστ περπατούσε σε ένα κίτρινο χαλί, με την Ερίβο να «μάχεται» για να τραβήξει μακριά την έκπληκτη ηθοποιό-τραγουδίστρια.