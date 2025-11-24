Το «Wicked: For Good» –στην Ελλάδα με τίτλο «Wicked: Μέρος Δεύτερο»-, η δεύτερη ταινία της κινηματογραφικής μεταφοράς του διάσημου μιούζικαλ, κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office με 150 εκατ. δολάρια, συνολικά 226 εκατ. δολάρια συνυπολογίζοντας τις εισπράξεις που έκανε διεθνώς, το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του.

Πρόκειται για το δεύτερο καλύτερο άνοιγμα της χρονιάς, μετά το «A Minecraft Movie» (162 εκατ. δολάρια) -στην τρίτη θέση βρίσκεται το ριμέικ του «Lilo & Stitch» (146 εκατ.)- και για την καλύτερη πρεμιέρα κινηματογραφικής μεταφοράς μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ.

Σύμφωνα με το Variety, το δεύτερο μέρος αύξησε σημαντικά το διεθνές κοινό, γεγονός καθοριστικό. Όπως είπε ο Ντέιβιντ Α. Γκρος, επικεφαλής της Franchise Entertainment Research, «Αυτό είναι το Χόλιγουντ στα καλύτερα του. Πρόκειται για θρίαμβο».

Η ταινία, σε σκηνοθεσία πάλι του Τζον Μ. Τσου, με πρωταγωνίστριες την Αριάνα Γκράντε και τη Σίνθια Ερίβο -που έχει βαθμολογία «A» στο CinemaScore, όπως και η πρώτη-, είναι το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας των μαγισσών του Οζ και ξεκινά με την Έλφαμπα και την Γκλίντα να είναι πια αποξενωμένες και αντιμέτωπες με τις συνέπειες των επιλογών τους. Η Έλφαμπα είναι πια η διαβόητη Κακιά Μάγισσα της Δύσης, εξόριστη στο δάσος του Οζ, όπου αγωνίζεται για την ελευθερία των Σιωπηλών Ζώων και παλεύει να μεταδώσει τη σκληρή αλήθεια για τον Μάγο. Η Γκλίντα, από την άλλη, εδρεύει στο παλάτι της Σμαραγδένιας Πόλης, έχει αναδειχθεί σε λαμπερό σύμβολο του Καλού και καρπώνεται όλα τα προνόμια της φήμης και της δημοτικότητας.

Όπως αναφέρει το Associated Press, η παραγωγή των δύο ταινιών κόστισε περί τα 300 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς τα έξοδα μάρκετινγκ και προώθησης. Οι κριτικές ήταν εν γένει ανάμεικτες για τη δεύτερη ταινία, όχι όμως το κοινό: Ένα συντριπτικό ποσοστό 83% των θεατών είπε ότι «σίγουρα θα συνιστούσε» την ταινία σε φίλους. Η πρώτη ταινία ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 758,7 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και έλαβε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Με πληροφορίες από Variety, Associated Press