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Ένας «αόρατος μυστικός πόλεμος» διεξάγεται μεταξύ Κίνας και δυτικών κυβερνήσεων με σκοπό τον έλεγχο των θαλασσίων ζωνών και την άσκηση επιρροής, με το Πεκίνο να απορρίπτει τις παραδοσιακές πολεμικές επιχειρήσεις, προκρίνοντας προηγμένες στρατηγικές ηλεκτρονικής επιτήρησης για να χαρτογραφήσει ακόμη και τα βαθιά νερά των ωκεανών.

Η Κίνα προειδοποιεί για χελώνες κατασκόπους στα ύδατά της

Η Κίνα έχει επιτύχει σπουδαίες ανακαλύψεις στην επιτήρηση πεδίου μάχης με stealth τεχνολογία (αεροσκάφος, πλοίο ή όχημα εδάφους παρουσιάζει πολύ μικρό ίχνος στο ραντάρ), όπως η ανάπτυξη σχεδόν αόρατων παθητικών αεροσκαφών που δεν εκπέμπουν σήματα.

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Αυτό επιτρέπει στις κινεζικές δυνάμεις να σαρώνουν αθόρυβα τους ουρανούς και τους ωκεανούς για εντοπισμό κινητών απειλών, χωρίς να το αντιλαμβάνονται οι αντίπαλοί τους. Οι θάλασσες είναι ένα φλέγον πεδίο σύγκρουσης μεταξύ των υπερδυνάμεων, αλλά και μεταξύ της Κίνας με τις χώρες της περιοχής. Και οι δύο πλευρές επιδιώκουν με κάθε τρόπο να κυριαρχήσουν στο θαλάσσιο πεδίο, μετατρέποντας το υδάτινο περιβάλλον σε έναν «λαβύρινθο» μυστικών επιχειρήσεων, όπου ο έλεγχος της πληροφορίας διαδραματίζει τον καθοριστικότερο ρόλο στην εξασφάλιση κυριαρχίας.

JUST IN: China claims foreign intelligence agencies are using "spy turtles" and "spy fish" fitted with sensors to collect sensitive data in Chinese waters.



According to China's Ministry of State Security, the animals were allegedly gathering information on water temperature,… pic.twitter.com/2I20DzBj4w June 12, 2026

Το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας ανακοίνωσε την Παρασκευή (12/6) ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν χελώνες και ψάρια εξοπλισμένα με αισθητήρες κατασκοπείας για να συλλέξουν μυστικά ευαίσθητα δεδομένα στα ύδατά της ώστε να δημιουργήσουν υποβρύχιους χάρτες.

Σε μια έκδοση με τίτλο «Κάτω από το βαθύ μπλε της θάλασσας, τα υποβρύχια ρεύματα κινούνται», την οποία έδωσε στη δημοσιότητα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Πεκίνο αναφέρει ότι ξένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν «νέου τύπου εξοπλισμό κατασκοπείας» για να κλέψουν ευαίσθητα θαλάσσια δεδομένα.

Έγινε λόγος για έναν «αόρατο μυστικό πόλεμο» που διεξάγεται σιωπηλά στις θάλασσες γύρω από την Κίνα, καθώς ξένες υπηρεσίες συλλέγουν ευαίσθητα δεδομένα «μέσω μιας ποικιλίας νέων κατασκοπευτικών συσκευών» για τη δημιουργία υποθαλάσσιων χαρτών, οι οποίοι αποτελούν «σοβαρή απειλή για την εθνική μας ασφάλεια».

Μεταξύ των τεχνικών κατασκοπείας που χρησιμοποιούνται, υποστήριξε το υπουργείο, περιλαμβάνονται μεγάλα θαλάσσια ζώα, όπως «κατασκοπευτικές χελώνες» και «κατασκοπευτικά ψάρια», τα οποία βρέθηκαν «με προσαρτημένους αισθητήρες» καθώς κολυμπούσαν στα κινεζικά ύδατα.

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Τα θαλάσσια πλάσματα εντοπίσθηκαν «να κολυμπούν μέσα σε μια συγκεκριμένη ζώνη, συλλέγοντας ευαίσθητα δεδομένα για το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως τη θερμοκρασία του νερού, την αλατότητα και τα ωκεάνεια ρεύματα, μετά να τα μεταδίδουν στο εξωτερικό μέσω δορυφόρου», ανέφερε.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι ξένες υπηρεσίες χρησιμοποίησαν επίσης σημαδούρες εξοπλισμένες με αισθητήρες υψηλής ακριβείας και μηχανισμούς μέσα σε φορτηγά πλοία ικανούς να καταγράφουν τη δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο, πρόσθεσε, χωρίς να αναφέρει κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία.

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμεύουν για να καταρτισθούν «υποβρύχιοι χάρτες» που επιτρέπουν «να εντοπίζονται τα ασθενή σημεία της κινεζικής άμυνας στα παράλια, κάτι που αποτελεί σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια της Κίνας», προειδοποιεί ακόμα το υπουργείο.

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Foreign spies are fitting turtles and fish with sensors to create underwater maps of China's coastline, Beijing has warned in apparent reference to its Western competitorshttps://t.co/ZRZ0DMqS3V — RTÉ News (@rtenews) June 12, 2026

Αυτό το τελευταίο επέμεινε ότι αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας πρέπει να γίνονται στους εξοπλισμούς που προέρχονται από το εξωτερικό και κάλεσε τους αλιείς να επισημαίνουν οποιαδήποτε σημαδούρα και κάθε ύποπτο μηχανισμό που εντοπίζουν στη θάλασσα.

Το παράδειγμα της Ρωσίας

Οι καταγγελίες για χρήση θαλάσσιων ζώων για σκοπούς κατασκοπείας δεν είναι καινούργιες. Το 2023, οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι η Ρωσία ενίσχυε την ασφάλεια στη ναυτική βάση του στόλου της Μαύρης Θάλασσας στη Σεβαστούπολη – ένα λιμάνι στην κατεχόμενη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας στην Ουκρανία – χρησιμοποιώντας εκπαιδευμένα δελφίνια. Η έκθεση της υπηρεσίας αμυντικών πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι η Ρωσία είχε εκπαιδεύσει ρινοδέλφινα, τα οποία κρατούνταν σε πλωτούς κλωβούς στο λιμάνι, για να «αντιμετωπίζουν εχθρικούς δύτες».

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