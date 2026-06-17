Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, με το 97,1% των περιοχών να χαρακτηρίζεται εξαιρετικής ποιότητας.

Η επίδοση αυτή αποδίδεται στις συστηματικές επενδύσεις για την επεξεργασία λυμάτων, την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τη διαρκή παρακολούθηση των πηγών ρύπανσης.

Διεθνείς οργανισμοί και πλατφόρμες αναγνωρίζουν επανειλημμένα πολλές ελληνικές παραλίες ως τις κορυφαίες παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα των ακτών της χώρας.

Η διατήρηση αυτών των περιβαλλοντικών προτύπων απαιτεί διαρκή υπευθυνότητα από τους πολίτες και αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων από τις τοπικές αρχές.

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Η Ελλάδα δεν έχει μόνο ωραίες θάλασσες. Έχει και από τις καθαρότερες θάλασσες στην Ευρώπη. Η νέα αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος την κατατάσσει στη δεύτερη θέση της ΕΕ, με το 97,1% των υδάτων κολύμβησης να χαρακτηρίζεται «εξαιρετικής ποιότητας». Μια είδηση υπερηφάνειας, αλλά και ευθύνης: οι καθαρές θάλασσες δεν είναι δεδομένες. Τις παραλαμβάνουμε, τις χρησιμοποιούμε και οφείλουμε να τις παραδώσουμε καθαρές.

Η Ελλάδα είναι και πάλι στην κορυφή. Όχι με σλόγκαν τουριστικής καμπάνιας, αλλά με μετρήσεις. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα μας συγκαταλέγεται στους πρωταθλητές της Ευρώπης στα καθαρά νερά κολύμβησης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην ΕΕ για το 2025.

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Το 97,1% των περιοχών κολύμβησης στην Ελλάδα χαρακτηρίστηκε «εξαιρετικής ποιότητας». Μπροστά βρίσκεται μόνο η Κύπρος, ενώ η Ελλάδα παραμένει πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που διαμορφώνεται στο 85% για τα ύδατα «εξαιρετικής» ποιότητας. Συνολικά, στην Ευρώπη, το 96% των περιοχών που παρακολουθούνται καλύπτει τουλάχιστον τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή αν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για μια χώρα με χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής, νησιά, τουριστικές πιέσεις, λιμάνια, παραλιακούς οικισμούς και εκατομμύρια επισκέπτες κάθε καλοκαίρι. Παρ’ όλα αυτά, οι ελληνικές θάλασσες παραμένουν από τις πιο ασφαλείς και καθαρές για κολύμβηση.

Αυτό δεν έγινε τυχαία. Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στην Ευρώπη αποδίδεται στις επενδύσεις για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, στη συστηματική παρακολούθηση, στη διαχείριση των πηγών ρύπανσης και στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Με απλά λόγια: όταν υπάρχει έλεγχος, υποδομή και συνέχεια, η φύση ανταποδίδει.

Και η Ελλάδα έχει το πρόσθετο προνόμιο της εικόνας. Οι θάλασσές της δεν είναι μόνο καθαρές στα χαρτιά. Είναι και θάλασσες που έχουν καταγραφεί διεθνώς ως μερικές από τις πιο ξεχωριστές στον κόσμο.

Το Ελαφονήσι στην Κρήτη αναδείχθηκε από το Tripadvisor ως η καλύτερη παραλία στον κόσμο για το 2025, με την περίφημη ροζ άμμο και τα κρυστάλλινα, ρηχά νερά του. Στην αντίστοιχη διεθνή λίστα του 2026, το Ελαφονήσι παραμένει στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, ενώ ο Μπάλος στην Κίσσαμο βρίσκεται στην τρίτη. Στην ευρωπαϊκή κατάταξη του Tripadvisor για το 2026, η Ελλάδα έχει τρεις παραλίες στην πρώτη πεντάδα: Ελαφονήσι, Μπάλος και Φαλάσαρνα. Και πιο κάτω, μέσα στις κορυφαίες επιλογές, εμφανίζεται και η Παλαιοκαστρίτσα της Κέρκυρας.

Δεν είναι μόνο η Κρήτη. Η Φτέρη στην Κεφαλονιά κατατάχθηκε στη δεύτερη θέση παγκοσμίως στη λίστα World’s 50 Best Beaches για το 2026, ενώ στη διεθνή πενηντάδα εμφανίζονται και το Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα και το Πόρτο Τιμόνι στην Κέρκυρα. Το ελληνικό καλοκαίρι, με άλλα λόγια, δεν είναι μόνο συναίσθημα. Είναι και παγκόσμια αναγνώριση.

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Όμως εδώ αρχίζει το δύσκολο κομμάτι. Γιατί οι καθαρές θάλασσες δεν είναι άδεια για ασυδοσία. Δεν είναι άλλοθι για να αφήνουμε πλαστικά ποτήρια στην άμμο, αποτσίγαρα στα βότσαλα, σακούλες στα βράχια, μπουκάλια πίσω από τις ξαπλώστρες, καλαμάκια, συσκευασίες, πετονιές και κάθε λογής σκουπίδι εκεί όπου λίγα λεπτά πριν κολυμπούσαμε.

Η θάλασσα δεν είναι κάδος. Η παραλία δεν είναι χώρος προσωρινής εγκατάλειψης. Και το «θα τα μαζέψει κάποιος άλλος» είναι ίσως η πιο επικίνδυνη φράση του ελληνικού καλοκαιριού.

Οι πολίτες έχουν το πρώτο και αυτονόητο καθήκον: ό,τι φέρνουμε στην παραλία, το παίρνουμε πίσω. Δεν θάβουμε σκουπίδια στην άμμο. Δεν πετάμε αποτσίγαρα. Δεν αφήνουμε πλαστικά να τα πάρει ο αέρας. Δεν αντιμετωπίζουμε τη φύση σαν δωρεάν υπηρεσία καθαριότητας.

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Αλλά και η αυτοδιοίκηση έχει εξίσου κρίσιμο ρόλο. Περισσότεροι κάδοι όπου χρειάζεται. Συχνότερη αποκομιδή στους μήνες αιχμής. Καθαρισμοί όχι μόνο πριν από την τουριστική σεζόν, αλλά σε όλη τη διάρκειά της. Έλεγχοι σε παράκτιες δραστηριότητες. Σοβαρή διαχείριση λυμάτων. Ενημέρωση των λουόμενων. Και κυρίως, γρήγορη αντίδραση όταν εμφανίζονται εστίες ρύπανσης.

Γιατί το 97,1% είναι λόγος υπερηφάνειας. Αλλά είναι και υπενθύμιση. Η Ελλάδα μπορεί να είναι στην κορυφή του κόσμου για τα καθαρά νερά της, όμως η κορυφή δεν κρατιέται με φωτογραφίες στο Instagram. Κρατιέται με συμπεριφορά.

Το καλοκαίρι που έρχεται, η πιο πατριωτική πράξη μπορεί να είναι πολύ απλή: να αφήσουμε την παραλία πιο καθαρή από ό,τι τη βρήκαμε.

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Και να θυμόμαστε ότι οι ελληνικές θάλασσες δεν μας ανήκουν. Μας φιλοξενούν.