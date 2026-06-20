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Μία ομάδα λαγοκέφαλων επιτέθηκε με μανία στο δόλωμα αποδεικνύοντας ότι το είδος κατασπαράζει τραυματισμένα ή αδύναμα μέλη του κοπαδιού του.

Οι αλιείς επισημαίνουν πως η απόρριψη νεκρών λαγοκέφαλων στη θάλασσα λειτουργεί ως τροφή για τα υπόλοιπα άτομα ενισχύοντας την παρουσία τους.

Το συγκεκριμένο ξενικό είδος προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην αλιεία καταστρέφοντας εξοπλισμό με τα ισχυρά δόντια του και απειλώντας το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Η κατανάλωση του λαγοκέφαλου κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη για τον άνθρωπο λόγω της ισχυρής νευροτοξίνης που περιέχει το σώμα του.

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Το βίντεο ενός έμπειρου ψαρά έρχεται να φωτίσει μία από τις πιο ακραίες και τρομακτικές πτυχές της συμπεριφοράς του λαγοκέφαλου, ενός είδους που τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες και προκαλεί σοβαρά προβλήματα τόσο στην αλιεία όσο και στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο ψαράς αποφάσισε να κάνει ένα ιδιαίτερο πείραμα, θέλοντας να διαπιστώσει στην πράξη αυτό που εδώ και καιρό ακούγεται έντονα στους κύκλους των επαγγελματιών της θάλασσας, την κανιβαλιστική τάση του είδους. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποίησε ως δόλωμα έναν ολόκληρο λαγοκέφαλο. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό αλλά και αποκαλυπτικό.

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Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ομάδα λαγοκέφαλων όρμησε πάνω στο ψάρι και άρχισε να το κατασπαράζει με μανία, αφήνοντας πίσω μόνο τα κόκαλα. Η ταχύτητα, η αγριότητα και η συντονισμένη επίθεση επιβεβαιώνουν τη φήμη του συγκεκριμένου ψαριού ως ενός από τα πιο επιθετικά θαλάσσια είδη που έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο.

Το περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει και σχετικές καταγραφές που δημοσιεύονται από την Boat & Fishing, όπου επισημαίνεται ότι οι λαγοκέφαλοι εμφανίζουν έντονες κανιβαλιστικές συμπεριφορές και δεν διστάζουν να στραφούν ακόμη και εναντίον μελών του ίδιου τους του κοπαδιού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το φαινόμενο αυτό παρατηρείται κυρίως όταν κάποιος λαγοκέφαλος είναι τραυματισμένος, αδύναμος ή εγκλωβισμένος σε αγκίστρι. Τότε, οι υπόλοιποι λαγοκέφαλοι επιτίθενται άμεσα και το κατασπαράζουν, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία του.

Οι αλιείς μάλιστα τονίζουν πως η πρακτική να πετιούνται νεκροί λαγοκέφαλοι πίσω στη θάλασσα λειτουργεί συχνά σαν «τροφή» για τα υπόλοιπα μέλη του είδους, ενισχύοντας την παρουσία τους σε συγκεκριμένες περιοχές. Ο λαγοκέφαλος θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα ξενικά είδη που έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο. Διαθέτει ισχυρά δόντια που μπορούν να κόψουν δίχτυα, παραγάδια και αλιευτικό εξοπλισμό, ενώ η κατανάλωσή του είναι εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω της τετροδοτοξίνης, μιας ισχυρής νευροτοξίνης που περιέχει.