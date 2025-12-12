Ο Γιάννης Μπέζος επιστρέφει στη σκηνή του Θεάτρου Άνεσις, από τις 12 Δεκεμβρίου και μας προσκαλεί σε ένα απολαυστικό ταξίδι στον κόσμο του Αντόν Τσέχωφ, παρουσιάζοντας τις «Βλαβερές συνέπειες του γάμου» (Γελώντας με τον Τσέχωφ).

Τρία αριστουργηματικά κωμικά μονόπρακτα -«Οι Βλαβερές Συνέπειες του Καπνού», «Η Αρκούδα» και «Η Πρόταση Γάμου»- ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτη παρεξηγήσεις, συγκρούσεις, ανατροπές, ευφυές χιούμορ και καυστική κοινωνική σάτιρα.

©Patroklos Skafidas

Ο εξαιρετικός ηθοποιός υπογράφει τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία, ενώ πρωταγωνιστεί ο ίδιος, μαζί με τους Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Ντένια Στασινοπούλου, Δημήτρη Φιλιππίδη, Ηρακλή Κρομμύδα.

Συντελεστές

Μετάφραση/Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

Σκηνικά: Άννα Ζούλια

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας







Info

Πρεμιέρα: Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: Παρασκευή 21:30, Σάββατο 18:00, Κυριακή 21:00, Δευτέρα 20:00, Τρίτη 21:00

Προπώληση εισιτηρίων : https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/oi-blaberes-synepeies-tou-gamou/