«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999», αναφέρει σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, για το τροχαίο δυστύχημα με επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

«Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 4 Οκτωβρίου 1999, το χαμόγελο έξι νέων παιδιών, οπαδών του ΠΑΟΚ, έσβησε στα Τέμπη, σε ένα τραγικό δυστύχημα που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στην ιστορία του συλλόγου και του ελληνικού αθλητισμού.

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Συντονισμένες κινήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία – Δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας, ενώ, τρεις ακόμα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με την κατάσταση του ενός να κρίνεται ως σοβαρή, σύμφωνα με ρουμανικά μέσα ενημέρωσης.

Στο άκουσμα της είδησης, άνθρωποι της ΠΑΕ έκαναν έκτακτη κλήση στον Ιβάν Σαββίδη, ενώ υπήρχε άμεσα επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Άνθρωποι της ΠΑΕ ταξιδεύουν επί τόπου στη Ρουμανία προκειμένου να συντονίσουν την μεταφορά και να σταθούν δίπλα στις οικογένειες των επιβατών του βαν.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε επίσημα σχετικά με το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οπαδοί του Δικεφάλου.

Από την πλευρά της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ επισημαίνεται πως δεν θα πρέπει να αναπαράγονται μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση ή πανικό, ιδίως σε μια τόσο κρίσιμη και ευαίσθητη συγκυρία.

Από τον σύλλογο τονίζεται ότι οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν υπάρξουν ασφαλή και διασταυρωμένα δεδομένα. Αυτό που προέχει τη δεδομένη στιγμή είναι η έγκυρη ενημέρωση και ο απόλυτος σεβασμός απέναντι σε ένα ζήτημα που αφορά ανθρώπινες ζωές, με όλα τα υπόλοιπα να περνούν σε δεύτερο πλάνο μέχρι να αποσαφηνιστούν πλήρως τα γεγονότα από τις αρμόδιες αρχές.