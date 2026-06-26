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Η χρηματοδότηση στοχεύει στην επέκταση του δικτύου παραπομπών για την καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες άμβλωσης και αναπαραγωγικής υγείας.

Το πρόγραμμα συνδέει τους πολίτες με παρόχους υπηρεσιών, οικονομική ενίσχυση, καθώς και υποστήριξη για μετακινήσεις και διαμονή των ασθενών.

Η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε μετά την ανατροπή της απόφασης Roe v.

Wade και λειτουργεί ως εμπιστευτική γραμμή υποστήριξης για τους πολίτες.

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Η πόλη της Νέας Υόρκης και η πολιτεία της Νέας Υόρκης προχωρούν σε νέα χρηματοδότηση εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων για την ενίσχυση του προγράμματος NYC Abortion Access Hub, μιας υπηρεσίας που διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες άμβλωσης και σχετικής υποστήριξης.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από τα γραφεία του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, και της κυβερνήτη της πολιτείας, Κάθι Χόκουλ, το Τμήμα Υγείας και Ψυχικής Υγιεινής της πόλης και το Υπουργείο Υγείας της πολιτείας διαθέτουν συνολικά 495.000 δολάρια με στόχο την επέκταση του «δικτύου παραπομπών» του προγράμματος.

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Όπως αναφέρεται στις σχετικές ανακοινώσεις, η επέκταση θα επιτρέψει στο Hub να συνδέει όσους επικοινωνούν με μια ευρύτερη βάση παρόχων υπηρεσιών άμβλωσης και οργανώσεων υποστήριξης εκτός των πέντε δημοτικών διαμερισμάτων της Νέας Υόρκης, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η ετήσια χρηματοδότηση της πολιτείας θα στηρίξει τον συντονισμό του Hub με παρόχους υπηρεσιών άμβλωσης εκτός της πόλης της Νέας Υόρκης, καθώς και με οργανισμούς που παρέχουν βοήθεια σε ασθενείς για μετακινήσεις, οικονομική ενίσχυση και διαμονή που σχετίζονται με τη λήψη της συγκεκριμένης ιατρικής φροντίδας.

Η ανακοίνωση της νέας χρηματοδότησης συνέπεσε με τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την ιστορική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ το 2022, με την οποία ανατράπηκε η απόφαση Roe v. Wade.

Στην απόφαση εκείνη αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Το Σύνταγμα δεν απαγορεύει στους πολίτες κάθε Πολιτείας να ρυθμίζουν ή να απαγορεύουν τις αμβλώσεις. Οι αποφάσεις Roe και Casey ιδιοποιήθηκαν αυτή την εξουσία. Σήμερα ανατρέπουμε αυτές τις αποφάσεις και επιστρέφουμε την αρμοδιότητα στους πολίτες και στους εκλεγμένους εκπροσώπους τους».

Στις ανακοινώσεις επισημαίνεται επίσης ότι το NYC Abortion Access Hub λειτουργεί ως εμπιστευτική τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης, η οποία συνδέει τους πολίτες με υπηρεσίες άμβλωσης και συναφείς παροχές, όπως οικονομική βοήθεια, εγγραφή σε ασφαλιστικά προγράμματα, μεταφορά και διαμονή.

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Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε ως απάντηση στην απόφαση Dobbs και, από την έναρξη λειτουργίας του έως σήμερα, έχει διαχειριστεί περισσότερες από 10.400 τηλεφωνικές κλήσεις και σχεδόν 5.000 συνομιλίες μέσω ζωντανής διαδικτυακής συνομιλίας. Περισσότεροι από τους μισούς πολίτες που επικοινωνούν αναζητούν υπηρεσίες φαρμακευτικής άμβλωσης, ενώ περίπου το ένα τέταρτο των αιτημάτων προέρχεται από εκτός της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι ανέφερε: «Πριν από τέσσερα χρόνια, η καταστροφική απόφαση Dobbs αφαίρεσε ένα θεμελιώδες δικαίωμα και έθεσε την αναπαραγωγική φροντίδα υγείας εκτός πρόσβασης για εκατομμύρια Αμερικανούς σε ολόκληρη τη χώρα. Από τότε, η Νέα Υόρκη ηγείται της προσπάθειας για την προστασία της πρόσβασης στην άμβλωση. Με αφορμή αυτή την επέτειο, επεκτείνουμε το επιτυχημένο Abortion Access Hub ώστε όποιος αναζητά φροντίδα να μπορεί να τη βρίσκει πιο εύκολα».

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Συνέχισε λέγοντας: «Μαζί με την Πολιτεία της Νέας Υόρκης ενισχύουμε μια κρίσιμη γραμμή υποστήριξης που συνδέει τους πολίτες με υπηρεσίες άμβλωσης, φαρμακευτική αγωγή, μεταφορά, διαμονή και συνολική υποστήριξη. Γιατί η άμβλωση είναι υγειονομική φροντίδα. Και η υγειονομική φροντίδα είναι ανθρώπινο δικαίωμα».

Από την πλευρά της, η κυβερνήτης Κάθι Χόκουλ δήλωσε: «Καθώς συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την καταστροφική απόφαση Dobbs του Ανώτατου Δικαστηρίου, η Νέα Υόρκη στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την υπόλοιπη χώρα: δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στους Ρεπουμπλικάνους της Ουάσιγκτον να μας γυρίσουν πίσω. Χάρη στη στήριξή μας, επεκτείνουμε την εμβέλεια αυτού του ζωτικής σημασίας εργαλείου ώστε περισσότεροι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή αναπαραγωγική φροντίδα υγείας».

Με πληροφορίες από Fox News

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