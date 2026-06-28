Το Σάββατο, 28 Ιουνίου, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εγκαινίασε επίσημα την έναρξη της κολυμβητικής σεζόν στην πόλη με μία ιδιαίτερη κίνηση. Αψηφώντας τους ενδυματολογικούς κανόνες, ο δήμαρχος βούτηξε στην πισίνα «Thomas Jefferson» φορώντας το κοστούμι, τη γραβάτα, ακόμα και τις μαύρες κάλτσες του.
Ο Μαμντάνι εγκαινίασε τις πισίνες της Νέας Υόρκης με κοστούμι
Με την κίνηση αυτή, ο Μαμντάνι αναβίωσε μια παλιά παράδοση των τοπικών αρχόντων, την οποία είχε εφαρμόσει τελευταίος ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, δίνοντας το σύνθημα σε δεκάδες κατοίκους να ξεκινήσουν τις βουτιές τους.
Να σημειωθεί ότι όλοι οι κολυμβητές υποχρεούνται να φορούν μαγιό στις δημόσιες πισίνες και οι άνδρες πρέπει να έχουν επένδυση από διχτυωτό ύφασμα στο μαγιό τους εκτός αν προτιμούν τα Speedo, τα οποία επίσης επιτρέπονται.
Οι κανόνες έχουν εισαχθεί για τη διατήρηση των καλών επιπέδων χημικών ουσιών στις πισίνες, σύμφωνα με το Τμήμα Πάρκων.