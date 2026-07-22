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Τον δικηγόρο εντόπισαν οι δύο ανήλικες κόρες του μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ στον χώρο εντοπίστηκε ένα μαχαίρι.

Η Ελληνική Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλείσει κανένα σενάριο μέχρι στιγμής.

Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των εγκληματολογικών εργαστηρίων για να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ο εκλιπών υπήρξε ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος στο ευρύ κοινό λόγω της έντονης δημόσιας παρουσίας του και της εμπλοκής του σε πολύκροτες ποινικές υποθέσεις.

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Πρόκειται για μία από τις πιο σοκαριστικές ειδήσεις των τελευταίων ωρών στον νομικό αλλά και δημοσιογραφικό κόσμο. Ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης στο δικηγορικό του γραφείο, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 158, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εντοπίστηκε από τις δύο ανήλικες κόρες του, σε λίμνη αίματος, ενώ οι πρώτες ενδείξεις οδήγησαν την ΕΛ.ΑΣ. να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στον χώρο βρέθηκε και μαχαίρι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποκλειστεί κανένα σενάριο.

Ποιος ήταν ο Σταύρος Γεωργίου

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Ο Σταύρος Γεωργίου υπήρξε επί δεκαετίες ένας από τους πλέον γνωστούς ποινικολόγους της Αθήνας. Διατηρούσε δικηγορικό γραφείο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου και είχε έντονη παρουσία τόσο στις δικαστικές αίθουσες όσο και στα μέσα ενημέρωσης, όπου σχολίαζε υποθέσεις υψηλού ενδιαφέροντος.

Ήταν ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος στο ευρύ κοινό από τις πολυάριθμες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις του. Είχε φιλοξενηθεί επανειλημμένα σε ενημερωτικές εκπομπές, αναλύοντας σημαντικές ποινικές υποθέσεις και ζητήματα της επικαιρότητας.

Είχα πραγματοποιήσει μαζί του πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις, γεγονός που αναδεικνύει τη μακρόχρονη δημόσια παρουσία και τη διαθεσιμότητά του στον δημόσιο διάλογο για νομικά ζητήματα.

Υποθέσεις που τον έκαναν γνωστό

Το όνομά του συνδέθηκε με αρκετές πολύκροτες ποινικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων:

Η υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Άλεξ στη Βέροια, στην οποία συμμετείχε ως συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων και βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Η υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, όπου είχε δημόσιες παρεμβάσεις και σχολιασμό για την ποινική διάσταση της υπόθεσης.

Η υπόθεση Δημήτρη Λιγνάδη, για την οποία είχε επανειλημμένα εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές αναλύοντας τις δικαστικές εξελίξεις.

Είχε επίσης τοποθετηθεί δημόσια σε υποθέσεις όπως αυτή του Δημήτρη Κουφοντίνα και σε σειρά άλλων σοβαρών ποινικών υποθέσεων που απασχόλησαν την κοινή γνώμη.

Ένα πρόσωπο με έντονη δημόσια παρουσία

Ο Σταύρος Γεωργίου ήταν από τους δικηγόρους που δεν περιορίζονταν αποκλειστικά στις δικαστικές αίθουσες. Με συχνές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παρεμβάσεις επιχειρούσε να εξηγεί στο κοινό τις νομικές πτυχές σύνθετων υποθέσεων, γεγονός που τον έκανε ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο στον χώρο της ενημέρωσης.

Καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη τα ακριβή αίτια του θανάτου του και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, αναμένοντας τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των εγκληματολογικών εργαστηρίων