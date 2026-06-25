Ανησυχία προκάλεσε στους θαυμαστές του ο Λάιονελ Ρίτσι , καθώς αναγκάστηκε να διακόψει την πρώτη συναυλία της νέας του περιοδείας έπειτα από αδιαθεσία που ένιωσε πάνω στη σκηνή.
Ο 77χρονος καλλιτέχνης εμφανιζόταν στο Grand Casino Arena, στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, όταν μετά την ερμηνεία του τραγουδιού «Three Times A Lady» στο πιάνο έκανε ένα απρόσμενο διάλειμμα, αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται τι είχε συμβεί.
Λίγο αργότερα, τα μέλη της μπάντας αποχώρησαν επίσης από τη σκηνή. Περίπου 40 λεπτά μετά τη διακοπή, ο σαξοφωνίστας Dino Soldo επέστρεψε για να ενημερώσει τους θεατές ότι ο τραγουδιστής δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει την εμφάνισή του.
Σύμφωνα με μαρτυρίες παρευρισκόμενων που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λάιονελ Ρίτσι έδειχνε να αντιμετωπίζει δυσκολίες ήδη από τα πρώτα λεπτά της συναυλίας. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο τον δείχνουν να διακόπτει επανειλημμένα την ερμηνεία του «Dancing On The Ceiling», ενώ φέρεται να ανέφερε στο κοινό πως αισθανόταν ζάλη.
Σε άλλο βίντεο που ανάρτησε ο δημοσιογράφος Patrick Kessler, ο διάσημος τραγουδιστής φαίνεται να περπατά με αστάθεια στη σκηνή πριν καθίσει για λίγο σε υπερυψωμένη εξέδρα. Στη συνέχεια επέστρεψε στο πιάνο, όπου ερμήνευσε ακόμη ένα τραγούδι πριν η συναυλία διακοπεί οριστικά.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του καλλιτέχνη, ενώ παραμένει άγνωστο αν το περιστατικό θα επηρεάσει τις επόμενες προγραμματισμένες στάσεις της περιοδείας του.