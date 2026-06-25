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Ανησυχία προκάλεσε στους θαυμαστές του ο Λάιονελ Ρίτσι , καθώς αναγκάστηκε να διακόψει την πρώτη συναυλία της νέας του περιοδείας έπειτα από αδιαθεσία που ένιωσε πάνω στη σκηνή.

Ο 77χρονος καλλιτέχνης εμφανιζόταν στο Grand Casino Arena, στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, όταν μετά την ερμηνεία του τραγουδιού «Three Times A Lady» στο πιάνο έκανε ένα απρόσμενο διάλειμμα, αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται τι είχε συμβεί.

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Λίγο αργότερα, τα μέλη της μπάντας αποχώρησαν επίσης από τη σκηνή. Περίπου 40 λεπτά μετά τη διακοπή, ο σαξοφωνίστας Dino Soldo επέστρεψε για να ενημερώσει τους θεατές ότι ο τραγουδιστής δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει την εμφάνισή του.

Because he was feeling dizzy and strange, @lionelrichie performed Dancing on the Ceiling sitting down on opening night @grandcasarena pic.twitter.com/5LYk5unI9s June 25, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες παρευρισκόμενων που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λάιονελ Ρίτσι έδειχνε να αντιμετωπίζει δυσκολίες ήδη από τα πρώτα λεπτά της συναυλίας. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο τον δείχνουν να διακόπτει επανειλημμένα την ερμηνεία του «Dancing On The Ceiling», ενώ φέρεται να ανέφερε στο κοινό πως αισθανόταν ζάλη.

Σε άλλο βίντεο που ανάρτησε ο δημοσιογράφος Patrick Kessler, ο διάσημος τραγουδιστής φαίνεται να περπατά με αστάθεια στη σκηνή πριν καθίσει για λίγο σε υπερυψωμένη εξέδρα. Στη συνέχεια επέστρεψε στο πιάνο, όπου ερμήνευσε ακόμη ένα τραγούδι πριν η συναυλία διακοπεί οριστικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του καλλιτέχνη, ενώ παραμένει άγνωστο αν το περιστατικό θα επηρεάσει τις επόμενες προγραμματισμένες στάσεις της περιοδείας του.

BREAKING: Lionel Ritchie concert in St Paul at Grand Casino Arena canceled mid-show. Ritchie sat down on stage during “Dancing on the Ceiling”, said he felt dizzy. Performed one more song at piano, “Three Times a Lady”, then announced unplanned intermission. Did not return. pic.twitter.com/RNalkYHnmG — Patrick Kessler (@PatKessler) June 25, 2026