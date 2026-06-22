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Με χιούμορ και αρκετές δόσεις μπασκετικής… αντιπαλότητας υποδέχθηκε ο Γιώργος Σαμπάνης τον Σάσα Βεζένκοφ στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται, χαρίζοντας στο κοινό μερικές απολαυστικές ατάκες.

Την παρουσία του σταρ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε από τη σκηνή ο Νίκος Μακρόπουλος, ο οποίος, αφού υπενθύμισε ότι ο Γιώργος Σαμπάνης είναι «άρρωστος Παναθηναϊκός», καλωσόρισε τον Βεζένκοφ λέγοντας πως «έχουμε έναν πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας μαζί μας, τον Σάσα Βεζένκοφ».

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Συνεχίζοντας το πείραγμα, ο Νίκος Μακρόπουλος σχολίασε: «Αυτός είναι ο λόγος που το αγόρι μου είναι λίγο ανήσυχο. Παρόλα αυτά, νομίζω του χρόνου θα πάτε καλύτερα», με τον Γιώργο Σαμπάνη να κάνει τον σταυρό του και να απαντά γελώντας: «Ο Θεός μαζί μας».

Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τα παναθηναϊκά του αισθήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά δεν είμαι φυσιολογικός». Μάλιστα, αφηγήθηκε ένα περιστατικό με τη σύντροφό του, Ιωάννα, για να δείξει πόσο παθιασμένος φίλαθλος είναι.

«Προχθές, ενώ κοιμόμουν, ήθελε η Ιωάννα να με ξυπνήσει και μου λέει “αγάπη μου, θέλω να σου πω κάτι πολύ ευχάριστο που έχει συμβεί”. Και γυρνάω και της λέω: “υπέγραψε ο Ομπράντοβιτς;”. Για να καταλάβεις πόσο άρρωστος. Ήθελε κάτι άλλο να μου πει, αλλά εγώ αυτό είπα μέσα στον ύπνο μου», ανέφερε.

Την πιο χαρακτηριστική ατάκα της βραδιάς, ωστόσο, την κράτησε για τον Σάσα Βεζένκοφ, λέγοντας: «Οπότε τι να κάνω Σάσα μου; Εμείς θέλουμε να φορέσεις ζακέτα, να είσαι καλά, να είσαι ζεστός, να μην αρρωσταίνεις για να σε κερδίζουμε δίκαια».

Το σχόλιο προκάλεσε γέλια, με τον Νίκο Μακρόπουλο να απαντά «Ανωτερότητα», ενώ ο Γιώργος Σαμπάνης συνέχισε το πείραγμα προς τον φόργουορντ του Ολυμπιακού, λέγοντας: «Είναι αθληταράς ο άνθρωπος, απλά παίζει στη λάθος ομάδα».