Έκρηξη μικρής ισχύος σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα σε νυχτερινό κέντρο επί της οδού Λασσάνης στο Περιστέρι. Άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό που προκάλεσε φθορές σε πλαϊνή πόρτα αλλά και σε υαλοπίνακα επιχείρησης στον απέναντι δρόμο.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς η επιχείρηση ήταν κλειστή.

Advertisement

Advertisement

Πυροτεχνουργοί από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρήκαν υπολείμματα, συγκεκριμένα βραδύκαυστα φυτίλια και η υπόθεση διερευνάται πλέον από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και Εκβιασμών.

Στον ίδιο χώρο στις 20 Οκτωβρίου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαιριά 24χρονου. Το περιστατικό αποδόθηκε σε έριδα και μέχρι στιγμής δεν προκύπτει σύνδεση με το νέο περιστατικό. Ο κατηγορούμενος που είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε διαφωνίες με το θύμα και διαπληκτίστηκαν έντονα, ενώ απολογήθηκε, λέγοντας ότι ήταν «κακιά στιγμή».