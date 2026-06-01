Σκηνές χάους επικράτησαν στη Μάλτα το πρωί της Δευτέρας (1/6), όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ανατινάχθηκε το εργοστάσιο πυροτεχνημάτων «Ta’ Lourdes» στην περιοχή Magħtab, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ανθρώπων.
Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Μάλτα
Όπως αναφέρει το Maltatoday, οι τραυματίες είναι ένας 67χρονος και ένας 47χρονος, οι οποίοι εκείνη την ώρα εκτελούσαν αγροτικές εργασίες σε παρακείμενα κτήματα. Το ωστικό κύμα ήταν τόσο σφοδρό που ακούστηκε σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, προκαλώντας δονήσεις σε κτίρια και σπάζοντας τζάμια σε μεγάλο μέρος του νησιού, ενώ παράλληλα αναφέρεται ότι πέθαναν πολλά ζώα (κυρίως αγελάδες) σε κοντινές κτηνοτροφικές μονάδες.
Κάτοικοι των γύρω περιοχών ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη από απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, ενώ άλλοι περιέγραψαν ότι ένιωσαν το ωστικό κύμα.
Ένα άτομο, που έβγαζε βόλτα τα σκυλιά του στο Kennedy Grove εκείνη τη στιγμή, περιέγραψε πως έζησε την τρομακτική εμπειρία. «Ήμουν στο Kennedy Grove με τα σκυλιά όταν άκουσα τον πρώτο κρότο. Αρχικά νόμιζα ότι ήταν μια φιάλη αερίου που εξερράγη. Στη συνέχεια, περίπου πέντε λεπτά αργότερα, ακολούθησαν άλλες τρεις εκρήξεις η μία μετά την άλλη.
Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές που ένιωσα τα μαλλιά μου να κουνιούνται από το ωστικό κύμα και όλα τα δέντρα γύρω μας να τρέμουν. Τα σκυλιά μου τρελάθηκαν εντελώς. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω φοβηθεί τόσο πολύ, για μια στιγμή πίστεψα πραγματικά ότι μας βομβάρδιζαν».
Η αστυνομία, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Μάλτας και το ιατρικό προσωπικό παραμένουν στον τόπο του συμβάντος για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής, ενώ το κοινό καλείται να την αποφύγει.