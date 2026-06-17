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Δημοσιογραφική επιμέλεια Παναγιώτης Τραφαλής

Ο Λιονέλ Μέσι δεν μπήκε απλώς στο Μουντιάλ 2026. Μπήκε σαν να είχε αφήσει ανοικτό έναν λογαριασμό με την ιστορία. Στα 38 του, στην 200ή εμφάνισή του με την εθνική Αργεντινής και στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του, πέτυχε χατ-τρικ στο 3-0 επί της Αλγερίας και έφτασε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ της διοργάνωσης με 16 γκολ.

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Η Αργεντινή άρχισε την υπεράσπιση του τίτλου της όπως θα ήθελε κάθε ομάδα που κουβαλά το βάρος του παγκόσμιου πρωταθλητή: με καθαρή νίκη, με τον ηγέτη της μπροστά και με μία βραδιά που πέρασε αμέσως στα βιβλία των ρεκόρ. Το 3-0 απέναντι στην Αλγερία δεν ήταν απλώς ένα αποτέλεσμα πρεμιέρας. Ήταν ακόμη μία υπενθύμιση ότι ο Μέσι, ακόμη κι όταν το ποδόσφαιρο θεωρεί πως έχει αρχίσει να τον μετρά αντίστροφα, βρίσκει τρόπο να γυρίζει τον χρόνο προς όφελός του.

Με τα τρία γκολ του, ο Αργεντινός έφτασε τα 16 σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου και ισοφάρισε τον Μίροσλαβ Κλόζε, τον Γερμανό που από το 2014 κρατούσε μόνος του την κορυφή. Πίσω τους βρίσκεται ο Ρονάλντο Ναζάριο με 15 γκολ, ενώ στα 14 είναι ο Γκερντ Μίλερ και ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε σκοράρει δύο φορές στη νίκη της Γαλλίας επί της Σενεγάλης.

Η λίστα των πρώτων σκόρερ σε Μουντιάλ, όπως διαμορφώνεται τώρα, είναι η εξής:

Μίροσλαβ Κλόζε, Γερμανία – 16 γκολ Λιονέλ Μέσι, Αργεντινή – 16 γκολ Ρονάλντο Ναζάριο, Βραζιλία – 15 γκολ Γκερντ Μίλερ, Γερμανία – 14 γκολ Κιλιάν Μπαπέ, Γαλλία – 14 γκολ

Το άλλο μεγάλο ρεκόρ, εκείνο των περισσότερων γκολ από έναν παίκτη σε έναν και μόνο αγώνα Μουντιάλ, παραμένει στον Όλεγκ Σαλένκο. Ο Ρώσος επιθετικός είχε σκοράρει πέντε φορές απέναντι στο Καμερούν, στο Μουντιάλ του 1994, σε αγώνα που η Ρωσία κέρδισε με 6-1 στο Στάνφορντ των ΗΠΑ. Κανείς δεν έχει ξεπεράσει από τότε αυτή την επίδοση.

Για τον Μέσι, όμως, το στατιστικό είναι μόνο η επιφάνεια. Γεννημένος στο Ροσάριο στις 24 Ιουνίου 1987, έγινε το σύμβολο μιας ολόκληρης ποδοσφαιρικής εποχής: Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν, Ίντερ Μαϊάμι, Αργεντινή, οκτώ Χρυσές Μπάλες και, κυρίως, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 που έκλεισε το μοναδικό μεγάλο κενό στο βιογραφικό του.

Τώρα, στο Μουντιάλ 2026, δεν κυνηγά απλώς ένα ακόμη τρόπαιο. Κυνηγά το δικαίωμα να μείνει μόνος πρώτος εκεί όπου στέκονται οι πιο βαριές σκιές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ένα ακόμη γκολ αρκεί για να αφήσει πίσω του τον Κλόζε και να γίνει ο απόλυτος πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο εντυπωσιακό απ’ όλα: ότι μετά από τόσα χρόνια, τόσες κούπες και τόσα ρεκόρ, ο Μέσι δεν μοιάζει να παίζει μόνο για το παρελθόν του. Παίζει ακόμη για το επόμενο κεφάλαιο.