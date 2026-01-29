«Ανέβα! Ανέβα!» φώναζαν από τον πάγκο της Μπενφίκα και ο Ανατόλι Τρούμπιν ανταποκρίθηκε. Καθώς η μπάλα κυκλοφορούσε στο χώρο του κέντρου, η Μπενφίκα συνειδητοποίησε ότι το προβάδισμα ενός γκολ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (3-2) δεν ήταν αρκετό για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα playoffs του Champions League.

Μια τελευταία ευκαιρία στο Ντα Λουζ παρουσιάστηκε με μια εκτέλεση φάουλ: όλοι οι παίκτες του Ζοσέ Μουρίνιο συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανού τερματοφύλακα, προωθήθηκαν. Η κεφαλιά του Τρούμπιν στο 90’+8′ έστειλε τη Μπενφίκα στην επόμενη ενδιάμεση φάση, αφήνοντας εκτός τη Μαρσέιγ και χαρίζοντας στον Ουκρανό την είσοδο σε ένα αποκλειστικό κλαμπ: εκείνο των τερματοφυλάκων που έχουν σκοράρει στο Champions League.

Σύμφωνα με την Opta , ο Τρούμπιν έγινε ο πέμπτος τερματοφύλακας στην ιστορία που σκόραρε στο Champions League, μετά τους Γιεργκ Μπουτ, Σινάν Μπολάτ, Βίνσεντ Ενιέαμα και Ιβάν Πρόβεντελ.

Ακόμα και ο Κουρτουά, ο τερματοφύλακας της Ρεάλ, δεν μπορούσε παρά να θαυμάσει αυτή την ξεχωριστή στιγμή. Ο Βέλγος τερματοφύλακας πήγε να συγχαρεί τον Τρουμπίν μετά τον αγώνα, δημιουργώντας μια πολύ συγκινητική εικόνα.

Ukrainian goalkeeper Anatoliy Trubin scores a last-minute goal to send @SLBenfica into the Champions League play-offs. Unreal. 🇺🇦🧤⚽️ pic.twitter.com/GmZ9Y3zGyB — Ukraine / Україна (@Ukraine) January 29, 2026

ANATOLIY TRUBIN. WHAT A MOMENT. 🤩 pic.twitter.com/E0sePI4QpK — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 28, 2026

Thibaut Courtois had to give fellow goalkeeper Trubin props for scoring 👏 pic.twitter.com/xBAgyQzybL — B/R Football (@brfootball) January 28, 2026

Με αφορμή το χρυσό γκολ του Ανατόλι Τρούμπιν που χάρισε την πρόκριση στην Μπενφίκα στο 90’+8′, η Huffpost θυμάται γκολκίπερ που σκόραραν.

Στο «Ολίμπικο» της Ρώμης, τον Σεπτέμβριο του 2023, η Λάτσιο βρισκόταν πίσω 0-1 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στην πρεμιέρα των ομίλων. Στο τελευταίο λεπτό, ο Προβεντέλ, ο τερματοφύλακας, προωθήθηκε σε εκτέλεση κόρνερ. Με τη σέντρα του Λουίς Αλμπέρτο, ο Ιταλός τερματοφύλακας έκανε την τέλεια κίνηση και με κεφαλιά… καθαρού φορ, νίκησε τον Όμπλακ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και προκαλώντας παραλήρημα στις κερκίδες. Χάρη σε αυτό το γκολ, η Λάτσιο προκρίθηκε στους «16» του Champions League.

Αξιοσημείωτος είναι και ο Νιγηριανός Ενιεάμα, ο οποίος στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής είχε γίνει εφιάλτης για τον Μέσι με τις επεμβάσεις του. Λίγους μήνες αργότερα, όμως, έγινε πρωτοσέλιδο και για διαφορετικό λόγο: σκόραρε με πέναλτι για τη Χάποελ Τελ Αβίβ απέναντι στη Λιόν, σε έναν αγώνα που τελικά έληξε 3-1 υπέρ των Γάλλων.

🇳🇬🧤 Vincent Enyeama turns 42 today! 🥳



He is actually just 1 of 4 goalkeepers to have scored in the UEFA Champions League. 👏 pic.twitter.com/ofyhJNFZMH Advertisement August 29, 2024

Στην ίδια κατηγορία, η Σταντάρ Λιέγης πάλευε για την πρόκριση λίγο πριν το φινάλε της φάσης των ομίλων. Παρά την πίεση από το γκολ της Άλκμααρ, ο Σινάν Μπολάτ, ο τερματοφύλακας τουρκικής καταγωγής, με μια εκτέλεση φάουλ, διαμόρφωσε το 1-1, έγινε ήρωας και χάρισε στη Σταντάρ την τρίτη θέση και το εισιτήριο για το Europa League.

Τέλος, ο Χανς-Γιοργκ Μπουτ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Στην Ιταλία, και ειδικά στο Τορίνο, τον θυμούνται καλά, καθώς σκόραρε επανειλημμένα απέναντι στη Γιουβέντους, παρότι ήταν τερματοφύλακας. Εξειδικευμένος εκτελεστής πέναλτι, τιμώρησε τη «Γηραιά Κυρία» τρεις φορές στο Champions League: με το Αμβούργο το 2000, με τη Λεβερκούζεν το 2002 και με την Μπάγερν το 2009, συμβάλλοντας σε οδυνηρούς αποκλεισμούς για τους «μπιανκονέρι». Πέτυχε 26 γκολ στην Bundesliga.

Διάσημοι τερματοφύλακες serial scorers

Ροτζέριο Σένι (Rogério Ceni)



O Βραζιλιάνος κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ τερματοφυλάκων σε γκολ, έχοντας σημειώσει πάνω από 100 γκολ (τα περισσότερα από πέναλτι και φάουλ) στην καριέρα του με τη Σάο Πάολο.



Ένα αξιοσημείωτο στατιστικό είναι ότι η ομάδα του δεν έχει χάσει ποτέ αγώνα στον οποίο ο ίδιος σκόραρε.



Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ (José Luis Chilavert)



Ο διάσημος Παραγουανός τερματοφύλακας, γνωστός για την ικανότητά του στις εκτελέσεις φάουλ και πέναλτι.



Έχει σκοράρει 8 γκολ με την Εθνική Παραγουάης και συνολικά 62 στην καριέρα του.



Χόρχε Κάμπος (Jorge Campos)



Ο Μεξικανός τερματοφύλακας ξεχώριζε για τις πολύχρωμες φανέλες του και το γεγονός ότι κάποιες φορές αγωνιζόταν και ως επιθετικός, πετυχαίνοντας πολλά γκολ.

Στην Ελλάδα



Στο ελληνικό πρωτάθλημα, υπήρξαν επίσης τερματοφύλακες που σκόραραν:



Ο Νίκος Σαργκάνης, το θρυλικό «φάντομ» είναι ο ρεκόρμαν σε επίπεδο Α’ Εθνικής/Super League με 6 γκολ και ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού Κυπέλλου του 1988 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Το ματς έληξε 2-2 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση. Στη διαδικασία των πέναλτι, ο Σαργκάνης υπήρξε καθοριστικός:

Έκτέλεσε και ευστόχησε σε ένα πέναλτι για τον Παναθηναϊκό.

Απέκρουσε δύο πέναλτι από παίκτες του Ολυμπιακού.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε 4-3 στα πέναλτι και κατέκτησε το τρόπαιο.

Αυτή η εμφάνιση τον έκανε «ήρωα» της βραδιάς, καθώς σπάνια τερματοφύλακας σκοράρει σε τελικό από πέναλτι και παράλληλα είναι πρωταγωνιστής με αποκρούσεις



Άλλοι τερματοφύλακες που σκόραραν περιλαμβάνουν τον Φώτη Μπεκιάι και τον Νίκο Παπαδόπουλο.