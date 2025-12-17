Αν υπήρχε βαθμός δυσκολίας στα γκολ τότε ασφαλώς το γκολ του Σαντιάγκο Μοντιέλ τον περασμένο Μάϊο στο πρωτάθλημα Αργεντινής θα έπαιρνε άριστα.

Ήταν ένα από τα καλύτερα γκολ όλων των εποχών που έχουν μπει ποτέ σε ποδοσφαιρικά γήπεδα, καθώς ο Αργεντινός άσος επιχείρησε και σκόραρε με ανάποδο ψαλίδι έξω από την μεγάλη περιοχή, στο ύψος του ημικύκλιου κατά τη διάρκεια του αγώνα Ιντεπεντιέντε-Ριβαντάβια.

Μετά από εκτέλεση κόρνερ, αφού άφησε την μπάλα να σκάσει μπροστά του εν συνεχεία με πλάτη γυρισμένη προς το τέρμα, «κεραυνοβόλησε» τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ξεσηκώνοντας παράλληλα το γήπεδο.

Δικαίως λοιπόν ψηφίστηκε το καλύτερο γκολ της χρονιάς από τα βραβεία Πούσκας της FIFA.