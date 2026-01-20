Ποδόσφαιρο - Πρέμιερ Λιγκ - Μπράιτον εναντίον AFC Μπόρνμουθ - Στάδιο American Express Community, Μπράιτον, Βρετανία - 19 Ιανουαρίου 2026 Ο Χαράλαμπος Κωστούλας σκοράρει το πρώτο γκολ της ομάδας του REUTERS/Tony O Brien

«Μπήκε στον αγώνα στο 77ο λεπτό, με την ομάδα του να χάνει 1-0, και ο Χαράλαμπος Κωστούλας πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ ισοφάρισης!», γράφει στον επίσημο λογαριασμό της στο YouTube η βρετανική Premier League, αποθεώνοντας τον Έλληνα φορ της Μπράιτον για την κίνηση αριστούργημα που έκανε ο 19χρονος διεθνής.

«Γίνεται ομορφότερο κάθε φορά που το παρακολουθούμε»

«Το γκολ με ψαλιδάκι του Κωστούλα γίνεται ομορφότερο κάθε φορά που το παρακολουθούμε», συμπληρώνει. Και πραγματικά είναι ένα γκολ βγαλμένο από τα καλύτερα ποδοσφαιρικά όνειρα – το δεύτερο που πετυχαίνει στο αγγλικό πρωτάθλημα μετά από εκείνο στον αγώνα της Μπράιτον με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

BBC: «Εκπληκτικό ψαλίδι»

«Εκπληκτικό γκολ στο τέλος δίνει ισοπαλία στη Μπράιτον κόντρα στη Μπόρνμουθ», σχολιάζει την ίδια ώρα το BBC, υπογραμμίζοντας ότι «ο έφηβος Χαράλαμπος Κωστούλας σκοράρει με ένα εκπληκτικό ψαλίδι και στερεί από τη Μπόρνμουθ μια σπάνια εκτός έδρας νίκη στην Πρέμιερ Λιγκ».

RTE: «Γκολ – ακροβατικό»

«Η ακροβατική ενέργεια του Χαράλαμπου Κωστούλα χαρίζει στην Μπράιτον έναν βαθμό κόντρα στην Μπόρνμουθ. Ο αναπληρωματικός Χαράλαμπος Κωστούλας σκόραρε με ένα εκπληκτικό ψαλίδι στην παράταση και ο Μπράιτον «έσωσε» την ισοπαλία 1-1 σε ένα αμφιλεγόμενο ματς της Premier League με την Μπόρνμουθ. Ο 18χρονος διεθνής Έλληνας ισοφάρισε με στυλ, ένα λεπτό μετά το 90′, πετυχαίνοντας με ακροβατικό τρόπο το δεύτερο του γκολ στο αγγλικό ποδόσφαιρο στο αριστερό «παραθυράκι», μετά από πάσα του Jan Paul van Hecke.