Η Γκρέις Ρίτσαρντσον, νέα Μις Αγγλία, είπε ότι έκανε τα όνειρά της πραγματικότητα μετά από χρόνια bullying επειδή ήταν ομοφυλόφιλη.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, η Ρίτσαρντσον ανέφερε πως στο σχολείο της στο Λέστερσαϊρ την παρενοχλούσαν συνέχεια για τη σεξουαλικότητά της, μα η ίδια αγνόησε την αρνητικότητα και κέρδισε τον τίτλο αφού συμμετείχε στον διαγωνισμό μόλις για δεύτερη φορά. Είναι πλέον η πρώτη ανοιχτά γκέι Μις Αγγλία, αφού κέρδισε τον τίτλο στις 21 Νοεμβρίου, και θα εκπροσωπήσει την Αγγλία στο Miss World 2026.

Advertisement

Advertisement

«Ήμουν 15 όταν αποκάλυψα ότι είμαι γκέι. Ήταν μόλις μετά τον Covid και οι συμμαθητές μου στο σχολείο δεν ήταν και πολύ καλοί μαζί μου, κάτι που επηρέασε σίγουρα κάπως την ψυχική μου υγεία…Με πείραζαν για αμέτρητα πράγματα, επειδή ήμουν πολύ αδύνατη, επειδή ήμουν κοντή και μετά ψήλωσα πολύ. Ήταν σαν να ήταν λάθος ό,τι έκανα. Οπότε είναι ωραίο που μπορώ να ορθώσω ανάστημα και να πω “δείτε τι έχω κάνει”. Αγνόησα οτιδήποτε αρνητικό μου είπανε και προχώρησα για να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα» είπε.