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Η εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τη δολοφονία, ισχυριζόμενος ότι βρήκε το θύμα νεκρό και μετέφερε τη σορό του σε βαλίτσα από πανικό.

Παρά την άρνηση της ανθρωποκτονίας, ομολόγησε τη χρήση των τραπεζικών καρτών και του κινητού τηλεφώνου του θύματος.

Οι αστυνομικές αρχές διαθέτουν βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τον 26χρονο να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σορό της γυναίκας.

Η σύζυγος του κατηγορουμένου κατέθεσε στις αρχές πληροφορίες για τις κινήσεις του, οι οποίες οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

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Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για τη πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο 26χρονος αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ισχυριζόμενος ότι βρήκε την 38χρονη νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να μεταφέρει τη σορό της.

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Υποστηρίζει ότι δεν ειδοποίησε τις αρχές λόγω του φόβου του, αλλά προτίμησε να τοποθετήσει τη σορό της γυναίκας μέσα σε μια βαλίτσα, την οποία στη συνέχεια μετέφερε και εγκατέλειψε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων.

Παρά τους ισχυρισμούς του περί αθωότητας όσον αφορά τον φόνο, ο κατηγορούμενος ομολόγησε σειρά παράνομων ενεργειών που ακολούθησαν τον θάνατο του θύματος. Συγκεκριμένα, παραδέχτηκε ότι αφαίρεσε και χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης πραγματοποιώντας αναλήψεις χρημάτων, ενώ παράλληλα χρησιμοποίησε το κινητό της τηλέφωνο, στέλνοντας μηνύματα σε οικεία πρόσωπα της γυναίκας προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια.

Τα στοιχεία σε βάρος του θεωρούνται συντριπτικά, καθώς βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας καταγράφει τον 26χρονο να μεταφέρει τη βαλίτσα στην οποία εκτιμάται ότι βρισκόταν η σορός, η οποία τελικά εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου.

Καθοριστική για την εξέλιξη των ερευνών υπήρξε η στάση της συζύγου του, η οποία, αφού εντόπισε μέσω εφαρμογής κοινής τοποθεσίας ότι ο σύζυγός της βρισκόταν στο σπίτι του θύματος τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου, απευθύνθηκε στις αρχές μαζί με το βρέφος τους μόλις έγινε γνωστή η εύρεση του πτώματος. Στη συνέχεια, τα ίχνη του κινητού της 38χρονης εντοπίστηκαν στην περιοχή της Αράχωβας, όπου ο 26χρονος είχε μεταβεί για διακοπές με την οικογένειά του.

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση στην κοινή γνώμη, καθώς το θύμα περιγράφεται ως ένας ιδιαίτερα δοτικός άνθρωπος με πλούσια εθελοντική δράση σε εκκλησιαστικούς και φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Ο 26χρονος είχε φτάσει στην Ελλάδα το 2016 ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, είχε ασπαστεί τον χριστιανισμό και η προσωπική του ιστορία είχε προβληθεί στο παρελθόν από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό ως υπόδειγμα επιτυχούς κοινωνικής ένταξης, καθώς μαζί με την Αμερικανίδα σύζυγό του είχαν ιδρύσει μη κερδοσκοπική οργάνωση για τη στήριξη προσφύγων.

Πηγή: dikastiko.gr