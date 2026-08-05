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Ο κατηγορούμενος αρνείται τη δολοφονία, ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή και προχώρησε στη μεταφορά της σορού από φόβο, ενώ παραδέχεται τη χρήση των τραπεζικών της καρτών.

Οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει ψηφιακά και τραπεζικά στοιχεία, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τον κατηγορούμενο να μεταφέρει τη βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέδειξε άμεσα την αιτία θανάτου λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Η σύζυγος του κατηγορουμένου συνέβαλε καθοριστικά στην έρευνα, παραδίδοντας στην Αστυνομία χρήματα και αντικείμενα που έλαβε από εκείνον.

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Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, ο 26χρονος Αφγανός Σαρίφ Αχμαντζάι, κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία από πρόθεση της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, γνωστής ως Λίζα, η σορός της οποίας βρέθηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της Κυψέλης.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για ληστεία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Μέχρι την ώρα σύνταξης του άρθρου δεν είχε ανακοινωθεί η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή του κράτηση.

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«Τη βρήκα νεκρή και πανικοβλήθηκα»

Ο 26χρονος αρνείται ότι αφαίρεσε τη ζωή της Ρος. Η υπερασπιστική γραμμή που αναμένεται να αναπτύξει είναι ότι πήγε στο διαμέρισμα όπου φιλοξενούνταν η 38χρονη, τη βρήκε ήδη νεκρή στο μπάνιο και, φοβούμενος ότι θα κατηγορηθεί, αποφάσισε να κρύψει τη σορό.

Παραδέχεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τη μεταφορά του σώματος και τη χρήση των τραπεζικών καρτών της, όχι όμως την ανθρωποκτονία.

Η εκδοχή του βρίσκεται απέναντι σε μια σειρά από ψηφιακά, τραπεζικά και βιντεοληπτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί. Το ακριβές αίτιο θανάτου, ωστόσο, παραμένει άγνωστο. Η αρχική ιατροδικαστική εξέταση δεν εντόπισε σαφή τραύματα, χτυπήματα στο κεφάλι ή ευρήματα στραγγαλισμού, καθώς η προχωρημένη αποσύνθεση δυσχέρανε σημαντικά την έρευνα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Τα δεκατρία λεπτά με τη βαλίτσα

Το βράδυ της 16ης Ιουλίου κάμερες ασφαλείας φέρονται να καταγράφουν τον κατηγορούμενο να φτάνει με αυτοκίνητο στο διαμέρισμα της οδού Ρεθύμνου, στα Εξάρχεια, όπου διέμενε προσωρινά η Ρος, και να αποχωρεί μεταφέροντας μία μεγάλη μαύρη βαλίτσα.

Στις 22:43 εμφανίζεται να κινείται πεζός στην οδό Ευελπίδων προς το εγκαταλελειμμένο κτιριακό συγκρότημα, σέρνοντας τη βαλίτσα και μεταφέροντας μία μπλε σακούλα. Στις 22:56, δεκατρία λεπτά αργότερα, καταγράφεται να απομακρύνεται χωρίς τη βαλίτσα και χωρίς την μπλε σακούλα.

Το συγκεκριμένο υλικό έχει επιβεβαιωθεί ως μέρος της αστυνομικής έρευνας και από το βρετανικό ITV News.

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Οι κάρτες, τα 10.000 ευρώ και τα μηνύματα

Ιδιαίτερα επιβαρυντικές θεωρούνται οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά τον θάνατο της Ρος. Ο 26χρονος φέρεται να έκανε αναλήψεις και αγορές συνολικού ύψους περίπου 10.000 ευρώ με τις τραπεζικές κάρτες της. Κάμερες ασφαλείας από ΑΤΜ φέρονται να τον έχουν καταγράψει κατά τη διάρκεια αναλήψεων.

Την ίδια περίοδο, το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης παρέμενε ενεργό. Από αυτό στέλνονταν μηνύματα στον πατέρα της και σε φίλους της, στα οποία εμφανιζόταν να ζητά «χρόνο μόνη της» και να σχεδιάζει ταξίδια στην Κρήτη, στη Σάμο ή ακόμη και στην Τουρκία.

Οι δικοί της άνθρωποι άρχισαν να υποψιάζονται ότι δεν έγραφε η ίδια: το ύφος και το λεξιλόγιο ήταν διαφορετικά, ενώ δεν δεχόταν ούτε τηλεφωνική κλήση ούτε βιντεοκλήση.

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Νεότερο δημοσίευμα των βρετανικών Times αναφέρει ότι χρησιμοποιήθηκε και δεύτερο κινητό, από το οποίο στάλθηκαν μηνύματα σε γνωστούς της Ρος και στη σύζυγο του κατηγορουμένου. Ο αποστολέας παρίστανε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον «τζιχαντιστή» και ισχυριζόταν ότι η Βρετανίδα δολοφονήθηκε για τη χριστιανική της δράση. Το συγκεκριμένο στοιχείο δεν έχει αποτυπωθεί μέχρι στιγμής σε επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η κατάθεση της συζύγου που άλλαξε την έρευνα

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να διαδραμάτισε η Αμερικανίδα σύζυγος του 26χρονου, Αλέινα Χολ, η οποία δεν κατηγορείται για καμία εμπλοκή.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της έλειπε. Μέσω εφαρμογής κοινοποίησης τοποθεσίας τον εντόπισε στο διαμέρισμα όπου φιλοξενούνταν η Ρος. Παράλληλα, άρχισε να υποψιάζεται την προέλευση χρημάτων και ακριβών δώρων που της έδωσε, μεταξύ των οποίων 2.550 ευρώ σε μετρητά και ένα καινούργιο iPhone 17 Pro. Τα παρέδωσε στην Αστυνομία.

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Στις 19 Ιουλίου, μία ημέρα μετά την ανεύρεση της σορού, το κινητό της Ρος ενεργοποιήθηκε στην Αράχωβα. Η ανάλυση των κεραιών και του βιντεοληπτικού υλικού έδειξε, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι στην ίδια περιοχή βρισκόταν ο κατηγορούμενος μαζί με τη σύζυγο και το μωρό τους.

Όταν η ταυτότητα της νεκρής δημοσιοποιήθηκε και οι υποψίες της ενισχύθηκαν, η Χολ εγκατέλειψε την κοινή κατοικία μαζί με το παιδί και απευθύνθηκε στους αστυνομικούς.

Οι τελευταίες ώρες της Λίζα Ρος

Η Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος καταγόταν από το Εδιμβούργο, είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και εργαζόταν ως πιστοποιημένη γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεύτρια. Παράλληλα είχε έντονη εθελοντική και χριστιανική δράση, βοηθώντας πρόσφυγες, κακοποιημένες γυναίκες και ευάλωτους ανθρώπους.

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Έφτασε στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου και αρχικά φιλοξενήθηκε στο Κερατσίνι. Στη συνέχεια μετακινήθηκε σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια, το οποίο χρησιμοποιούσε θρησκευτική οργάνωση για τη φιλοξενία ξένων εθελοντών. Κλειδιά του διαμερίσματος είχαν, σύμφωνα με την έρευνα, τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η σύζυγός του.

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Στις 15 Ιουλίου η Ρος παρακολούθησε μάθημα αγγειοπλαστικής σε εργαστήριο της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Λίγο μετά τις 21:00 επέστρεψε στο διαμέρισμα και στις 21:40 πραγματοποίησε την τελευταία επιβεβαιωμένη τηλεφωνική επικοινωνία της. Είπε σε φίλο της ότι θα επέστρεφε στο Κερατσίνι. Στις 22:27 στάλθηκε από το κινητό της μήνυμα ότι τελικά θα έμενε σε φίλη της. Οι Αρχές ερευνούν αν το μήνυμα γράφτηκε πράγματι από εκείνη.

Τρεις ημέρες αργότερα ένας άστεγος εντόπισε τη βαλίτσα με τη σορό της. Η ταυτοποίησή της έγινε στις 29 Ιουλίου, μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.

Η Ρος ήταν επί 20 χρόνια μέλος της εκκλησίας City on a Hill στο Εδιμβούργο. Ο πάστορας Πίτερ Άντερσον την αποχαιρέτησε ως μια γυναίκα της οποίας «ολόκληρη η ζωή ήταν αφιερωμένη στην αποστολή και στην προσφορά». Η θεία της τη χαρακτήρισε «όμορφη, στοργική και καλοσυνάτη νέα γυναίκα». Περισσότερες λεπτομέρειες για τη δράση της δημοσίευσαν βρετανικά μέσα, μεταξύ των οποίων οι Times.

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Από το Αφγανιστάν στο βίντεο του Ερυθρού Σταυρού

Η προσωπική διαδρομή του κατηγορουμένου είχε παρουσιαστεί το 2017 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο βίντεο «Game of Life: The Story of Sharif».

Σύμφωνα με όσα είχε αφηγηθεί τότε, ο πατέρας του, αξιωματικός του αφγανικού στρατού, δολοφονήθηκε από τους Ταλιμπάν όταν ο ίδιος ήταν παιδί. Αργότερα έχασε τη μητέρα και τα αδέλφια του σε βομβιστική επίθεση στην Καμπούλ.

Σε ηλικία περίπου 15 ετών εγκατέλειψε το Αφγανιστάν. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του μέσω Ιράν και Τουρκίας φέρεται να πυροβολήθηκε και να φυλακίστηκε. Το 2016 έφτασε στη Λέσβο ως ασυνόδευτος ανήλικος και παρέμεινε επί μήνες σε προσφυγική δομή. Το επίσημο αφιέρωμα του Red Cross Red Crescent Magazine παρουσίαζε την ιστορία του ως ένα παράδειγμα επιβίωσης πίσω από τους απρόσωπους αριθμούς της προσφυγικής κρίσης.

Στη Λέσβο γνώρισε την Αλέινα Χολ, η οποία εργαζόταν ως εθελόντρια, ενώ ο ίδιος βοηθούσε ως μεταφραστής. Ασπάστηκε τον χριστιανισμό το 2017 και το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2023.

Στην Αθήνα ίδρυσαν την οργάνωση «Love Every Nation Athens», με δράσεις διανομής τροφίμων και φαρμάκων, παροχής προσωρινής στέγης και υποστήριξης προσφύγων. Παράλληλα, ο Αχμαντζάι ασχολήθηκε επαγγελματικά με την πυγμαχία, συμμετέχοντας σε αγώνες της κατηγορίας υπερ-ελαφρών βαρών.

Τα ερωτήματα που παραμένουν χωρίς απάντηση

Η απολογία του 26χρονου καλείται να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα: πώς ακριβώς πέθανε η Ρος, γιατί δεν ειδοποίησε τις Αρχές εάν πράγματι τη βρήκε νεκρή, πώς γνώριζε τους κωδικούς των τραπεζικών καρτών της, ποιος έστελνε επί ημέρες τα παραπλανητικά μηνύματα και ποιο ήταν το πραγματικό κίνητρο.

Οι εκδοχές που εξετάζονται περιλαμβάνουν τη ληστεία και μία προσωπική αντιπαράθεση. Δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί ακόμη και σε ενδεχόμενη απόρριψη ερωτικής προσέγγισης ή σε διαφωνία για τη θρησκευτική επιρροή που ασκούσε η Ρος στη σύζυγό του. Καμία από αυτές τις θεωρίες, όμως, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Το βέβαιο είναι ότι η δικαστική διερεύνηση αρχίζει με ένα βαρύ κατηγορητήριο, αλλά και με το σημαντικότερο κομμάτι του παζλ ακόμη ανοιχτό: την επιστημονικά τεκμηριωμένη αιτία θανάτου της 38χρονης.