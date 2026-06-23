Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Έφη Θώδη εμφανίστηκε σε γαμήλια δεξίωση που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, σε μια στιγμή που θύμισε έντονα σκηνές από τη δημοφιλή σειρά «Παρά Πέντε».

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε η τραγουδίστρια να ερμηνεύει το Σάββατο 20 Ιουνίου το τραγούδι «Can’t Take My Eyes Off You» με το χαρακτηριστικό της ύφος, ξεσηκώνοντας τόσο το ζευγάρι όσο και τους καλεσμένους της εκδήλωσης.

Advertisement

Advertisement

Στην αρχή του βίντεο, οι νεόνυμφοι φαίνονται καθισμένοι σε δύο καρέκλες, ενώ ακούγεται μια χαρακτηριστική ατάκα από τη σειρά και συγκεκριμένα από τη σκηνή του γάμου της Μαριλένας: «Αλλιώς ονειρευόμουν τον συγκεκριμένο γάμο, τουλάχιστον η δεξίωση θα είναι όπως την είχα σχεδιάσει».

Η αναφορά αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς στο «Παρά Πέντε» η Έφη Θώδη είχε κάνει εμφάνιση-έκπληξη στον γάμο του Θωμά και της Μαριλένας, τραγουδώντας στη δεξίωση μετά το μυστήριο.

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην περίπτωση του ζευγαριού στην Κύπρο, αφού η τραγουδίστρια βρέθηκε στο γαμήλιο πάρτι μετά την τελετή και διασκέδασε τους παρευρισκόμενους ερμηνεύοντας, μεταξύ άλλων, γνωστές επιτυχίες από το ρεπερτόριό της.