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Η Κιάρα Φεράνι βρέθηκε στην Ελλάδα το βράδυ της Κυριακής για επαγγελματικούς λόγους, πραγματοποιώντας μια σύντομη επίσκεψη που θα διαρκέσει μόλις 24 ώρες.

Η διάσημη Ιταλίδα influencer, που διαθέτει εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μίλησε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και δεν έκρυψε την αγάπη της για τη χώρα μας.

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«Λατρεύω την Ελλάδα. Είναι μία από τις αγαπημένες μου χώρες. Αύριο θα πραγματοποιήσω εδώ μια φωτογράφιση για διαφημιστική καμπάνια», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι και πέρυσι είχε επισκεφθεί την Κω.

Αν και απέφυγε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη συνεργασία της, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για πρότζεκτ με Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας. «Δεν μπορώ να πω ακόμα περισσότερα, αλλά συνεργάζομαι με μια Ελληνίδα σχεδιάστρια», δήλωσε.

Η Κιάρα Φεράνι αποκάλυψε επίσης ότι σύντομα θα επιστρέψει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για διακοπές στη Μήλο, έναν προορισμό που θα επισκεφθεί για πρώτη φορά.

«Η Ελλάδα είναι μια απίστευτη χώρα. Η θάλασσα, τα τοπία και τα νησιά της είναι μοναδικά, οι άνθρωποι εξαιρετικοί και ο πολιτισμός της ξεχωριστός. Επιπλέον, λατρεύω την ελληνική κουζίνα», τόνισε, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το επόμενο ταξίδι της.

Η Κιάρα Φεράνι, μετά την άφιξή της, πόσταρε φωτογραφία από την άφιξή της αλλά και βίντεο με τους ρεπόρτερ. Μετά ανήρτησε φωτογραφία από τη χωριάτικη σαλάτα που επέλεξε για γεύμα. Το πρωί, η Κιάρα Φεράνι πόζαρε χαμογελαστή από τη βεράντα γνωστού ξενοδοχείου με θέα τη θάλασσα. «Καλημέρα Αθήνα, έτοιμη για τη φωτογράφιση νέας καμπάνιας», έγραψε.