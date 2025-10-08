Τα χορτοφαγικά μπιφτέκια (veggie burger) και λουκάνικα λαχανικών που προτιμούν οι λάτρεις της φυτοφαγίας αλλά και όσοι από συνειδητή επιλογή δεν θέλουν να καταναλώνουν κρέας ζώων, μετράνε… μέρες σύμφωνα με τα νομοσχέδια που θα τεθούν σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σήμερα Τετάρτη (8/10).

Οι ανησυχίες για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις κτηνοτροφικές μονάδες έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια περισσότερους Ευρωπαίους να υιοθετήσουν χορτοφαγικές, vegan ή φυτικές διατροφές, οι οποίες θεωρούνται από τους υποστηρικτές τους ως μια πιο υγιεινή εναλλακτική απάντηση στην κρεατοφαγία.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, πολλοί ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι – και οι πολιτικοί που εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους – θεωρούν τα φυτικά τρόφιμα που μιμούνται το κρέας ως απειλή και ως μια ακόμη πρόκληση για έναν ήδη προβληματικό τομέα.

«Δεν είναι λουκάνικο και δεν είναι μπριζόλα, είναι απλό και ξεκάθαρο. Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους», δήλωσε η Σελίν Ιμάρ, μια Γαλλίδα δεξιά ευρωβουλευτής που πιέζει για την απαγόρευση της χρήσης τέτοιων όρων για προϊόντα που δεν προέρχονται από ζώα.

«Είναι δικαίωμα του καθενός να τρώει εναλλακτικές πρωτεΐνες – που παράγονται από φυτά, εργαστήρια, τόφου ή αλεύρι εντόμων», πρόσθεσε η Iμάρ, η οποία εκτός από τα καθήκοντα της στο κοινοβούλιο ασχολείται και με την καλλιέργεια δημητριακών.

«Αλλά το να το ονομάζουμε “κρέας” είναι παραπλανητικό για τον καταναλωτή», δήλωσε στην AFP.

Εάν η πρόταση που συζητήθηκετην Τρίτη στο Στρασβούργο και θα ψηφιστεί την Τετάρτη γίνει νόμος, μια μακρά λίστα ετικετών, συμπεριλαμβανομένων των «λουκάνικο» και «μπιφτέκι», θα προορίζεται αποκλειστικά για τρόφιμα που περιέχουν κρέας.

🇪🇺 Championed by green advocates as much as mindful eaters, the days of plant-based "steaks" and "veggie burgers" may be numbered under plans up for a vote in the European Parliament on Wednesday.

➡️ https://t.co/z1A2nTiiSD pic.twitter.com/FOD4mmgrlR Advertisement October 7, 2025

Ωστόσο, ακόμα και αν το ευρωκοινοβούλιο υποστηρίξει την πρόταση, θα πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση με τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο γαλλικός οργανισμός κτηνοτροφίας και κρεατοπαραγωγής Interbev υποστηρίζει σθεναρά την πρωτοβουλία.

«Αρνούμαστε να επιτρέψουμε στις φυτικές πρωτεΐνες να χρησιμοποιούν ονόματα κρέατος για εμπορικούς σκοπούς», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας, Ζαν-Φρανσουά Γκισάρ, στο AFP, προσθέτοντας ότι τέτοιοι όροι «αποδυναμώνουν την αναγνώριση των ακατέργαστων, 100% φυσικών προϊόντων».

Advertisement

«Χωρίς σαφείς διασφαλίσεις, οι καταναλωτές κινδυνεύουν να παραπλανηθούν από προϊόντα που μοιάζουν με κρέας, αλλά δεν είναι κρέας».

Η ευρωβουλευτής των Πράσινων Aννα Στρόλενμπεργκ απορρίπτει το παραπάνω επιχείρημα.

«Η απαγόρευση των “veggie burger” δεν θα αλλάξει τίποτα για τους αγρότες», δήλωσε η Ολλανδή πολιτικός, η οποία αντιτίθεται στο σχέδιο με το επιχείρημα ότι θα στερήσει τους καταναλωτές από χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουν.

Advertisement

Ο συνάδελφός της, ο βουλευτής των Πρασίνων Νταβίντ Κορμάν, χαρακτήρισε τη συζήτηση ως ένα «διαφημιστικό τέχνασμα» και ως ανεπιθύμητη «απόσπαση της προσοχής» για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

«Εν τω μεταξύ, δεν ασχολούμαστε με τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας», δήλωσε.

Πλήγμα για την οικονομία της Γερμανίας



Δεν είναι η πρώτη φορά που τα χορτοφαγικά μπιφτέκια βρίσκονται στο στόχαστρο των Ευρωπαίων νομοθέτων.

Advertisement

Μια παρόμοια πρόταση για την απαγόρευση τέτοιων όρων απορρίφθηκε το 2020.

Advertisement

Ωστόσο, η ισορροπία δυνάμεων έχει αλλάξει από τις ευρωεκλογές του 2024, στις οποίες τα δεξιά κόμματα που καλλιεργούν στενούς δεσμούς με τον αγροτικό τομέα σημείωσαν σημαντικά κοινοβουλευτικά κέρδη.

Η Iμάρ δηλώνει ότι η νέα πρόταση είναι «σύμφωνη με τους ευρωπαϊκούς κανόνες», οι οποίοι ήδη περιορίζουν τη χρήση παραδοσιακών γαλακτοκομικών όρων από «γάλα» έως «γιαούρτι» και «τυρί».

«Είναι δίκαιο να γίνει το ίδιο και για το κρέας», δήλωσε.

Advertisement

Ωστόσο, ο επικεφαλής του κεντροδεξιού κόμματος ΕΛΚ της Iμάρ, Μάνφρεντ Βέμπερ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι η προτεινόμενη απαγόρευση «δεν αποτελεί καθόλου προτεραιότητα».

Στη Γερμανία, η πρόταση σχεδίου νόμου της ΕΕ έχει προκαλέσει ανησυχία σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως τα Lidl και τα Aldi, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση «γνωστών όρων» θα «δυσχεράνει τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων από τους καταναλωτές».

Επιπλέον, «θα δυσχεράνει σημαντικά την πώληση των προϊόντων των εταιρειών», ανέφεραν οι οργανώσεις σε κοινή δήλωση μαζί με δύο δωδεκάδες βιομηχανικές ενώσεις, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία φυτικών μπιφτεκιών «Beyond Meat».

Προειδοποίησαν ότι η Γερμανία, ως η μεγαλύτερη αγορά φυτικών εναλλακτικών προϊόντων στην Ευρώπη, θα «επηρεαστεί ιδιαίτερα από οικονομικής πλευράς».

Η συζήτηση προκαλεί έντονες αντιδράσεις και στη Γαλλία, η οποία ψήφισε παρόμοια απαγόρευση επισήμανσης το 2024 για να κατευνάσει τους οργισμένους αγρότες, μόνο για να ανατραπεί τον επόμενο Ιανουάριο, σύμφωνα με απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ.